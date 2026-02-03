ประกอบเองระเบิดเอง! บึ้มกลางบ้านพักโจรดับ 1 บาดเจ็บหลบหนีอีก 3-4 ราย

ยะลา - เกิดเหตุระเบิดในบ้านพักหลังหนึ่งพื้นที่ ต.ยะลา อ.เมือง พบผู้บาดเจ็บสาหัส 1 รายก่อนเสียชีวิตที่ รพ. คาดมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3-4 คนแต่หลบหนีไปแล้ว ชี้เป็นกลุ่มก่อความไม่สงบประสบเหตุขณะประกอบระเบิด
วานนี้ (2 ก.พ.) เวลาประมาณ 20.00 น. เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงภายในบ้านพักหลังหนึ่ง พื้นที่หมู่ 3 บ้านปาโจ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทราบชื่อคือ นายอัสรี มะซง เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาอย่างเร่งด่วน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นแหล่งข่าวแจ้งว่า น่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3-4 คน โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มสมาชิกผู้ก่อความไม่สงบ ประสบเหตุขณะประกอบระเบิดแสวงเครื่อง โดยผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3-4 คนนั้น คาดว่าหลบหนีออกเข้าไปในป่าสวนยางพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป