ซ่าไม่เลิกต่างชาติขับรถลงชายหาดในพังงา สุดท้ายติดหล่มหวิดจมทะเล

พังงา - นักท่องเที่ยวต่างชาติช่าขับกระบะ ลงชายหาดนาใต้ พังงา สุดท้ายรถติดหล่มจมทราย ขับขึ้นไม่ได้ หวิดจมทะเล เดือดร้อนชาวบ้านต้องเร่งกู้แข่งน้ำกับน้ำทะเลที่กำลังขึ้น
เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก น.ส.วิลาวัณย์ มาสน์สุวรรณ ชาวอำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา ถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดนาใต้ หมู่บ้านนาใต้ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขับรถยนต์กระบะลงไปบนชายหาดก่อนรถติดหล่มทราย ไม่สามารถขับขึ้นมาได้
น.ส.วิลาวัณย์ เปิดเผยว่า ขณะตนเองและเพื่อนๆ ไปตั้งแคมป์ตกปลาบริเวณริมชายหาด ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.ได้พบเห็นรถยนต์กระบะแบบยกสูง ยี่ห้อฟอร์ด สีทอง ทะเบียน ขจ 9717 ภูเก็ต ขับลงมาเอยู่บนชายหาด ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจเกิดปัญหาได้ และไม่นานก็เกิดเหตุจริง เมื่อรถคันดังกล่าวล้อจมทราย ไม่สามารถขับขึ้นจากชายหาดได้
จากการตรวจสอบพบว่า ภายในรถเป็นชายชาวต่างชาติ 2 คน ทางกลุ่มผู้พบเห็นจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือ พร้อมรีบโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังสายด่วน 1669 และประสานรถยกเข้ามาช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ
ต่อมาเมื่อรถยกคันแรกมาถึง ได้พยายามลากรถออกจากจุดที่ติดอยู่ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้สำเร็จ เนื่องจากรถจมทรายลึก จึงต้องเรียกรถยกขนาดใหญ่อีกคันเข้ามาช่วยเสริม อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือต้องเร่งดำเนินการแข่งกับเวลา เนื่องจากระดับน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถึงจุดที่รถจอดติดอยู่ สร้างความกังวลว่าจะได้รับความเสียหายมากขึ้น และล่าสุดสามารถลากรถขึ้นมาได้ในเวลา 21.10 น.
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายหาด โดยชาวบ้านฝากเตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ลงไปขับบนชายหาด เนื่องจากอาจเกิดอันตรายและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ