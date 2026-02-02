“ทวี” บุกตันหยงมัส ปลุกกระแส “นายกูเฮง” ทวงคืนเขต 4 นราธิวาส

นราธิวาส - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่ตลาดเช้าตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ปลุกกระแส “นายกูเฮง” มั่นใจบารมี “ตระกูลยาวอหะซัน’ ผนึกกำลังประชาชาติ ทวงคืนเขต 4 นราธิวาส
วันนี้ (2 ก.พ.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมแกนนำพรรค เดินทางลงพื้นที่ตลาดเช้าตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อช่วยหาเสียงให้ นายกูเฮง ยาวอหะซัน ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 หมายเลข 1 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปและให้การต้อนรับอย่างล้นหลาม
การเคลื่อนไหวของ พ.ต.อ.ทวี ในครั้งนี้ ถูกจับตามองว่าเป็นการรุกคืบทางยุทธศาสตร์เพื่อยึดพื้นที่ไข่แดงของนราธิวาสคืน โดยพรรคประชาชาติได้ชูจุดแข็งของ นายกูเฮง ในฐานะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า พื้นที่เขต 4 ต้องการตัวแทนที่เข้าใจโครงสร้างปัญหาจริง ทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนและปากท้อง ซึ่ง นายกูเฮง คือคำตอบที่พิสูจน์ผลงานมาแล้ว
ไฮไลต์สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนดุลอำนาจในเขตนี้ ครั้งนี้ คือการรวมพลังของ “ตระกูลยาวอหะซัน” เมื่อ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส ประกาศหนุนหลังบุตรชายอย่างเต็มตัว การผนึกกำลังระหว่างบารมี ของนายกูเซ็ง กับความนิยมในตัวพรรคประชาชาติที่มี พ.ต.อ.ทวี เป็นผู้นำ กลายเป็นสูตรสำเร็จที่พรรคหวังใช้ล้างตาและทวงคืนเก้าอี้ ส.ส. กลับมาอยู่ในมืออีกครั้ง
จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในตลาดตันหยงมัส พบว่ากระแสของ นายกูเฮง มาแรงอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการเห็นตัวแทนพื้นที่เข้าไปเป็นกระบอกเสียงในสภาเพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นอัตลักษณ์และความเท่าเทียม
“อยากได้กูเฮงเข้าไปทำงานต่อ และอยากเห็น พ.ต.อ.ทวี กลับมาเป็นรัฐมนตรีที่มีอำนาจตัดสินใจเพื่อคนภาคใต้” ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าว