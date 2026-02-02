สลด! พบพระสงฆ์มรณภาพภายในกุฎิวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช – ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยกู้ภัยประชาร่วมใจเข้าตรวจเหตุพระสงฆ์มรณภาพภายในกุฎิวัดโคกสะท้อน หมู่9 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เบื้องต้นคาดเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน
วันนี้ (2 ก.พ.) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยกู้ภัยประชาร่วมใจ ได้ร่วมกันเข้าทำการตรวจสอบภายในกุฎิพระสงฆ์ภายในวัดโคกสะท้อน หมู่9 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยในที่เกิดเหตุภายในกุฏิพบร่างพระสงฆ์มรณภาพอยู่ใต้เตียง ทราบชื่อ พระอนุชิต อิทธคาม อายุ 51ปี เป็นพระลูกวัด สภาพศพอยู่ในชุดสบง ใบหน้ามีรอยเลือดจากปากจมูกและหู มรณภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ชม.
เบื้องต้นพระลูกวัดระบุว่า ก่อนพบศพได้เดินตามหาพระอนุชิต พบกุฏิยังไม่ปิดไฟจึงเข้าไปดูและพบร่างอยู่ใต้เตียงจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ขณะที่ญาติระบุว่าพระอนุชิตบวชมาได้ 1 ปี หลังจากบวชหน้าไฟในงานศพแม่แล้วไม่สึกอีกเลย โดยก่อนหน้ามีอาการปวดศีรษะบ่อยครั้ง มักจะซื้อยาบรรเทาไปถวาย ขณะเดียวกันในที่เกิดเหตุยังไม่พบว่ามีร่องรอยผิดปกติอื่น ๆ ที่บ่งชี้ว่าเป็นเหตุอาชญากรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ จนท.นิติเวชเข้าตรวจสอบ
ต่อมาแพทย์นิติเวช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้เข้าชันสูตรในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รื้อเตียงออกพบว่าใบหน้ามีเลือดออกจากปากจมูกใบหู เปรอะทั้งใบหน้าแต่ไม่มีบาดแผลใด ๆ และยังพบว่ามีอุจจาระปัสสาวะราด น่าเชื่อว่าพระอนุชิตอาจเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อาจทุรนทุรายไปอยู่ใต้เตียง อย่างไรก็ตามได้นำร่างส่งพิสูจน์เพื่อสรุปสาเหตุการมรณภาพอีกครั้ง