ทีทีเอ็มต้อนรับคณะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ศึกษาดูงานหลักสูตร Smart Leader

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเข้าศึกษาดูงานภายใต้กิจกรรมอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาชายแดนใต้ (Smart Leader) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ เสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นนักบริหารระดับสูง
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและการบริหารจัดการองค์กรของทีทีเอ็ม ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศที่เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ และการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
โดยมีคุณกูอะหรง ภูริปุตรานนท์ ผู้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น