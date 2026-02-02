รวบยกแก๊ง! 3 โจรงัดบ้านนักธุรกิจเมืองหาดใหญ่กวาดทรัพย์สินไปกว่า 3 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจหาดใหญ่ตามจับแก๊งลักทรัพย์ในเมืองหาดใหญ่ 3 คน ทั้งหญิงและชาย ขึ้นบ้านนักธุรกิจใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ ได้ทรัพย์สินไป 2-3 ล้านบาท โดยเฉพาะนาฬิกาโรเล็กซ์ 2 เรือนที่ซื้อมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เรือนละ 8 แสนและ 5 แสนบาท แบ่งไปขายได้เงินมาเกือบ 5 แสนแบ่งกันกินเที่ยวสำราญ
วันนี้ (2 ก.พ.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.ฯ พ.ต.ท.ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.ฯ และพ.ต.ท.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.ฯร.ต.อ.ฐานุพงค์ บัวชุม รอง สว.สส.ฯ ลงพื้นที่สืบสวนติดตามจับกุมโจรลักทรัพย์ในเมืองหาดใหญ่ได้ยกแก๊งรวม 3 คน คนแรกคือ นายวีรพงษ์ เสรารัตน์ อายุ 28 ปี หรือหีม โดยตามไปจับกุมได้ที่ชายหาดในพื้นที่ อ.สะกอม จ.สงขลา หลังจากที่ไปเที่ยวและเปิดรีสอร์ทพักผ่อนอย่างมีความสุข ส่วนอีก 2 คนคือ นายสมหมาย เอี่ยมมากเอียด อายุ 39 ปี หรือต้นสไมล์ และ น.ส.สุพรรณษา ทองสุข อายุ 22 ปี หรือนุ่น แฟนสาว ทั้งสองคนถูกจับกุมได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ริมทางรถไฟในเมืองหาดใหญ่
หลังจากที่ทั้งสามคนร่วมกันก่อเหตุงัดแงะเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านนักธุรกิจและบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งตั้งอยู่ย่านถนนประชาธิปัตย์ในตัวเมืองหาดใหญ่ เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ได้ทรัพย์สินไปมูลค่าราว 2-3 ล้านบาท เช่น นาฬิกาโรเล็กซ์ 2 เรือนที่เจ้าของซื้อไว้ตั้งแต่ 20 กว่าปีที่แล้ว เรือนหนึ่งมูลค่าราว 8 แสน ส่วนอีกเรือนมูลค่า 4-5 แสนบาท นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับอีกหลายรายการ เช่น สร้อยทอง หยก มุก พระและวัตถุมงคล
หลังจับกุม ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ได้ติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปคืนมาได้แล้วบางส่วน ซึ่งนายวีรพงษ์ หรือหีม นำไปเก็บไว้ที่บ้านพักแถวชุมชนโชคสมาน 5 ในเมืองหาดใหญ่ เช่น นาฬิกาโรเล็กซ์ราคา 8 แสนกว่าบาทที่ยังรอหาลูกค้า สร้อยมุก 1 เส้น สร้อยข้อมือหิน 4 เส้น สร้อยลูกปัด 8 เส้น หินลูกปัด 4 ถุง ของชำร่วยญี่ปุ่น 2 หลัง พระเครื่องและวัตถุมงคล 1 ตะกร้า และรถจักรยายนต์ที่คนร้ายขับไปก่อเหตุ
ส่วนนาฬิกาโรเลกซ์อีก 1 เรือที่มีมูลค่า 4-5 แสนบาทนั้น คนร้ายได้นำไปขายในราคา 2 แสนบาท รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นเครื่องทองก็นำไปหลอมใหม่แล้วเอาไปขายได้เงินมา 3 แสนบาท แล้วเอามาแบ่งกัน
จากนั้น พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.ฯพร้อมชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ได้คุมตัวทั้งสามคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ โดยทั้งสามคนบอกว่าในวันเกิดเหตุได้ตระเวนขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันไปสามคนเพื่อหาบ้านเป้าหมาย จนมาพบบ้านหลังนี้ ซึ่งเฝ้าดูอยู่สักพักจนแน่ใจว่า ไม่มีคนอยู่ในบ้านจึงลงมืองัดแงะและเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้าน ส่วนเงินที่ได้ซึ่งนำมาหารแบ่งเท่าๆ กันก็นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน กินเที่ยวและเสพยา และการก่อเหตุครั้งนี้ทั้งสามคนบอกว่าได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดเท่าที่เคยก่อเหตุลักทรัพย์มา
เบื้องต้นทั้งสามคนถูกดำเนินคดี 2 ข้อหาคือ ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินหรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปโดยประการใดๆ หรือรับของโจร และข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฏกหมาย