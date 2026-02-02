“อภิสิทธิ์” ยกพลปราศรัยเมืองคอนชนเวทีพรรคภูมิใจไทย

นครศรีธรรมราช - “อภิสิทธิ์” ยกพลปราศรัยเมืองนครศรีธรรมราช ย้ำประชาธิปัตย์คือ “สมบัติพ่อเฒ่า” ขณะที่ “พิพัฒน์” ภูมิใจไทยเปิดเวทีชนเมืองจันดีคนคึกลั่นทวงโอกาสภาคใต้ครั้งใหญ่
วานนี้ (1 ก.พ.) ที่ลานจอดรถห้างโรบินสัน-โอเชี่ยน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ได้เวทีปราศรัยหาเสียง โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมแกนนำผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายคนขึ้นปราศรัย โดยมีผู้สมัครทั้ง 9 เขตของ จ.นครศรีธรรมราช มาร่วมเวที
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า เข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายแล้วก่อนจะถึงวันเลือกตั้งระบุว่า การกลับมาในครั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้มีโอกาสทำงานการเมืองอยู่ประมาณ 2 ปี เพิ่งกลับมาได้ประมาณ 4 เดือน กลับมาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในพรรค ซึ่งในขณะนั้นถูกวิจารณ์อย่างหนัก
นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า เป็นไปได้อย่างไรพรรคการเมืองที่เขาสบประมาทว่า ไม่เหลืออะไรแล้ว จะสูญพันธุ์ แต่เราสามารถดึงคนทุกรุ่น ทุกกลุ่ม มายืนอยู่กับประชาธิปัตย์ในวันนี้ ซึ่งมันเป็นไปได้เพราะประชาธิปัตย์ คือ “สมบัติของพ่อเฒ่า” ตนเข้ามาตอนแรก อายุ 27 ปี ก็ไม่มีใครรู้จัก แต่คะแนนที่ได้มาจากคนเก่าแก่ทำไว้ นี่คือสิ่งที่จะกลับมาเป็นตัวแทนของพี่น้อง
จะบอกให้ชัดว่าเราประชาธิปัตย์กับพี่น้องนครศรีธรรมราชและภาคใต้ เราคือตัวแทนของอะไร เพราะปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ เรื่องการโกงกิน ทุจริต คอร์รัปชัน หากเราปล่อยให้มีแต่เรื่องเหล่านี้ ให้บ้านเมืองเป็นเรื่องของคนที่ฉ้อฉล เศรษฐกิจก็จะแย่ ความยุติธรรมไม่มี ชีวิตของพี่น้องก็จะถดถอย เมื่อก่อนภาคใต้ไม่มีการซื้อเสียง แต่ก่อนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซื้อเสียงหนักที่สุด มีคนบอกว่าการเมืองเปลี่ยนไปแล้วคุณอย่ากลับเลย ตนจึงบอกกลับไปว่า ต่อสู้มาทั้งชีวิต เหมือนที่นายชวนต่อสู้มาทั้งชีวิต ไม่ยอมเห็นบ้านเมืองภาคใต้เป็นแบบนี้
ขอยืนยันว่า 90 วัน 100 วัน ปราบทุนเทาเดินหน้าแน่นอน ถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลใครขัดขวางเตรียมย้ายออกจากตำแหน่งได้
สำหรับเวทีประชาธิปัตย์ มีรายงานว่าแต่เดิมได้นัดหมายเวทีใหญ่ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ปราสรัยทุกครั้งบในโค้งสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ มาทุกยุคการเลือกตั้ง แต่มาครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการลดขนาดเวที และลดขนาดพื้นที่ลงราว 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เมื่อคืนการจราจรที่เข้ามาจุดปราศรัยติดขัดอย่างมาก
ส่วนอีกเวทีปราศรัยโดยพรรคภูมิใจไทย ที่ชุมชนตลาดจันดี ลานสะพานโค้งรถไฟ 100 ปี ตำบลจันดี อำเภอฉวางนครศรีธรรมราช ในเขตเลือกตั้งที่ 7 มีผู้สมัครคือนายอภินันท์ สโมรสร เป็นผู้สมัครในเขตนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และผู้รับผิดชอบการรณรงค์หาเสียงในภาคใต้ได้ เดิทางมาจากเวทีปราศรัยพัฒนาลุงมาขึ้นเวทีปราศรัยที่นี่ ท่ามกลางประชาชนมารอรับฟังจำนวนมาก
นายพิพัฒน์ ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยมีความตั้งใจอย่างมากที่จะพลิกฟื้นภาคใต้จากที่ต้องรอโอกาสมาแล้วถึง 30 ปี จะต้องเร่งพัฒนาครั้งใหญ่ในทุกด้านโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม การขยายช่องทางเป็น 4 ช่องจราจร เส้นทางการท่องเที่ยวบนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูงมาก การสร้างเศรษฐกิจการเกษตรผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และการเร่งฟื้นฟูถนนสาย 4189 เพื่อการเชื่อมโยงพิปูน-นบพิตำ และถนนสาย 4105
มีรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับเขตเลือกตั้งนี้มี นายอภินันท์ สโมรสร ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวเก็งสำคัญ ส่วนเจ้าของพื้นที่เดิมคือ นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ จากพรรคกล้าธรรม อยู่ในระหว่างกกระบวนการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดย กกต. และมีการยื่นคำร้องไปยังศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาด ซึ่งมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตามหากผลการวินิจฉัยไม่เป็นคุณ จะทำให้ผู้ที่ลงคะแนนเลือก นายก้องเกียรติ ในการเลือกตั้งล่วงหน้าจะกลายเป็นบัตรเสียทั้งหมด แต่หากเป็นคุณกับ นายก้องเกียรติ จะเหลือเวลาในการณรงค์หาเสียงอีกเพียง 3 วันก่อนการลงคะแนนเท่านั้น