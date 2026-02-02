คึกคัก! ชาวเบตงแห่จำนำ-ไถ่ถอนทองคำที่โรงรับจำนำหลังราคาผันผวนหนัก

ยะลา – ชาวเบตงแห่ใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตงคึกคักตั้งแต่เปิดทำการ หลังราคาทองผันผวนหนัก แม้ราคาทองคำหลุดบาทละ 80,000 บาทมาแล้วก็ตาม แต่ราคายังจูงใจให้คนนำทองไปจำนำหรือไถ่ถอนเก็งกำไร
วันนี้ (2 ก.พ.) ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา ตั้งแต่เปิดให้บริการมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หลังราคาทองคำเกิดความผันผวนอย่างหนัก แม้ว่าล่าสุดราคาทองคำจะปรับลดลงมาอยู่ที่บาทละ 72,350 บาท แต่ยังคงเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนเข้าใช้บริการทั้งการจำนำและการไถ่ถอนทองคำเป็นจำนวนมาก
น.ส.นูรียะห์ สาแม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้ส่งผลให้มีคนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการแน่นตลอดทั้งวัน และวันนี้ (2 ก.พ.) ยังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการนำทองคำมาจำนำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตงได้ปรับเพิ่มราคาการรับจำนำให้สอดคล้องกับทิศทางราคาทองคำในตลาด เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสม โดยราคาทองคำรับจำนำในวันนี้ ทองคำน้ำหนัก 1 บาท รับจำนำ 53,000 ทองคำน้ำหนัก 2 สลึง รับจำนำ 26,000 ทองคำน้ำหนัก 1 สลึง รับจำนำ 13,000 บาท และครึ่งสลึงรับจำนำ 6,000 บาท
ขณะเดียวกัน ยังพบประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมาไถ่ถอนทองคำเพื่อนำไปขายต่อที่ร้านทอง เนื่องจากต้องการทำกำไรจากส่วนต่างราคาทองคำที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากการจำนำ ส่งผลให้ในแต่ละวันมีประชาชนกว่า 300 คน มีทั้งยอดการรับจำนำและการไถ่ถอนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับทิศทางราคาทองคำในวันนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง และยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากประชาชนบางส่วนมีความกังวลว่าราคาทองคำอาจปรับลดลงมากกว่านี้ หรืออาจดีดตัวกลับขึ้นอีก จึงเร่งเข้ามาดำเนินการดังกล่าว