อายุน้อยสุด 19 ปี! เปิดหมายจับ 19 คนร้ายปล้นทองสุไหงโก-ลก พบแนวร่วมหน้าใหม่ 11 ราย

นราธิวาส - ศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับแล้ว 19 คนร้ายบุกปล้นทองเยาวราชกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุไหงโก-ลก กวาดทองไป 540 บาท มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท เมื่อปลายปี 68 พบเป็นแนวร่วมหน้าใหม่ 11 ราย ส่วนอีก 8 รายมีหมายจับคดีความมั่นคงติดตัวเพียบ
วันนี้ (2 ก.พ.) ความคืบหน้าคดีดังเมื่อปี 2568 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมีกลุ่มคนร้ายบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กวาดทองรูปพรรณไปได้ 540 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,103,000 บาท เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 18.30 น. วันที่ 5 ต.ค. 68
ล่าสุด ศาลจังหวัดนราธิวาสได้ออกหมายจับคนร้ายในคดีนี้ 3 ครั้งรวม 19 ราย ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 68 จำนวน 2 คน คือ 1.นายบักรีย์ สมะแอ 25 ปี และ 2.นายมูฮำหมัดนาซาอี เจ๊ะยอ 43 ปี ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 68 จำนวน 5 คน คือ 1.นายอาซมิน สะแลแม 34 ปี 2. นายตอเย็บ แมทาลง 32 ปี 3.นายซิ มะแซ 44 ปี 4.นายมันโซ ปูต๊ะ 31 ปี และ 5.นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง 36 ปี
และเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลออกหมายจับกลุ่มคนร้ายครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 68 จำนวน 12 คน คือ 1.นายนิอารีฟัน นิเล๊าะ 24 ปี 2.นายอัซโร เบ๊ญกาซอ 25 ปี 3.นายอิสฮัม ปูเต๊ะ 19 ปี 4.นายซอลาฮุดดีน มะนาวี 25 ปี 5.นายมะยี อีซอ 41 ปี 6.นายฮาเล็ม ปูเต๊ะ 28 ปี 7.นายรุสลัน มะ 24 ปี 8. นายมูฮำหมัดฮาซัน มะ 28 ปี 9. นายมูฮัมหมัดอารฟัน แลรอซา 21 ปี 10.นายอิลยัส นิมะ 43 ปี 11.นายอีรฟัน แวมะมิง 26 ปี และ 12.นายมูฮัมหมัดอิกรอม รอเฮง 26 ปี
เบื้องต้นจากการเช็คประวัติของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อหตุและถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับในครั้งนี้ เป็นกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ จำนวน 11 คน นอกจากนั้นเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุคดีความมั่นคง จำนวน 8 คน โดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้ คือ 1.นายอาซมิน สะแลแม มีหมายจับ 2 คดี 2.นายตอเย็บ แมทาลง มีหมายจับ 3 คดี 3.นายฮาเล็ม ปูเต๊ะ มีหมายจับ 3 คดี 4.นายอิลยัส นิมะ มีหมายจับ 3 คดี 5.นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง มีหมายจับ 4 คดี 6.นายมันโซ ปูต๊ะ มีหมายจับ 4 คดี 7.นายมูฮำหมัดนาซาอี จ๊ะยอ มีหมายจับ 5 คดี และ 8.นายซิ มะแซ มีหมายจับ 8 คดี รวมไปถึงการร่วมก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ม.ค.69 ที่ผ่านมาด้วย
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คาดคนร้ายทั้ง 19 คน อยู่ในระหว่างการหลบหนี ซึ่งอาจจะพักอาศัยอยู่ตามบ้านของเครือญาติและสมาชิกในกลุ่ม ในขณะอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคงอย่างโชกโชนคาดว่าได้หลบหนีไปเคลื่อนไหวกบดานบนเทือกเขาในพื้นที่
การขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโดยชุดคลี่คลายคดีภายใต้การนำของ พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ที่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนแกะรอย พร้อมนำผลตรวจดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือแฝงที่ติดอยู่ตามวัตถุพยาน ทั้งรถยนต์กระบะที่คนร้ายได้ปล้นจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี นำมาใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุและใช้หลบหนี รวมทั้งซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง และปลอกกระสุนปืนที่คนร้ายที่ใช้ก่อเหตุยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าไปขัดขวางกลุ่มคนร้าย นำไปประกอบกับหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ จนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับดังกล่าว