กองปราบบุกรวบมือปืนยิงอริ 2 ศพ และสาหัส 2 ศพ หลังหลบหนีคดีนานกว่า 11 ปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – กองปราบบุกรวบมือปืนก่อเหตุยิงอริ 2 ศพ สาหัสอีก 2 ศพ ที่หาดใหญ่ หลังหลบหนีกบดานไปนานกว่า 11 ปี สารภาพก่อเหตุเพราะไปร่วมเคลียร์ปัญหาให้กับเพื่อนรักจนมีเรื่องกัน
วันนี้ (2 ก.พ.) ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกำลังของตำรวจกองปราบ กองกำกับการ 6 นำโดย พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. เข้าปิดล้อมจับกุม นายสุขเกษม หรือ เค อายุ 39 ปี ผู้ต้องหารายสำคัญที่หนีคดีมา 11 ปี หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริเสียชีวิต 2 ศพ และบาดเจ็บสาหัส 2 คนในพื้นที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อปี 2558
หลังจากที่ตำรวจกองปราบสืบทราบว่าไปกบดานที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง ในพื้นที่ อ.กันตัง จ.ตรัง จึงวางแผนเข้าจับกุมทั้งบินโดรนเพื่อจับตาภาพเคลื่อนไหวในมุมสูงซึ่งผู้ต้องหาอาจจะหลบหนี และวางกำลังไว้โดยรอบ จนสามารถจับกุมเอาไว้ได้โดยไม่มีเหตุรุนแรง พร้อมแสดงหมายจับของศาลจังหวัดสงขลาให้ทราบ ซึ่งถูกแจ้งดำเนินคดี 4 ข้อหา คือ “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยก่อนหน้านี้ นายสุขเกษม หรือเค เคยรอดพ้นจากการเข้าจับกุมของตำรวจกองปราบชุดนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง จากการเข้าจับกุมที่ จ.สตูล เมื่อปี 2568 โดยอาศัยความชำนาญพื้นที่วิ่งขึ้นภูเขาหลังบ้าน ซึ่งเป็นป่ารกทึบรอดพ้นการจับกุมไปได้ และพ่อเคยติดต่อว่าจะพาเข้ามอบตัวแต่ก็เงียบหายไปจนถึงขณะนี้ได้เป็นเวลา 11 ปี ก่อนที่จะถูกจับจากนั้นจึงคุมตัวส่ง สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ พื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดี
จากการสอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้น รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และให้การว่าย้อนกลับไปเมื่อปี 2558 ในวันเกิดเหตุ เพื่อนรักของตนมาบอกว่ามีเรื่องกับคู่อริ จะขอยืมปืนของตนไปเคลียร์ แต่ตนได้บอกเพื่อนไปว่าจะไปเคลียเรื่องให้เอง พอถึงเวลานัดหมายกันที่ริมถนนปุณณกันฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ เพื่อนของตนได้ชักอาวุธมีดออกมาข่มขู่คู่อริ ทำให้กลุ่มคู่อริไม่พอใจพากันวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะทำร้าย ตนจึงตัดสินใจชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่คู่อริจนเสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ก่อนหลบหนีออกนอกพื้นที่จนถึงปัจจุบัน
จากการตรวจสอบประวัติ นายสุขเกษม พบว่าเคยก่อคดีร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธ และร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ของ สภ.เทพา จ.สงขลา ปี 2558