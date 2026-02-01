หาดใหญ่คืนชีพ! เตรียมพบกับงาน “Hi (หรอย) Hatyai” วันที่ 13-15 ก.พ.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ แถลงข่าวจัดงาน “Hi (หรอย) Hatyai” ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.69 ภายใต้แนวคิดคืนความสุข ความสนุก และรอยยิ้มให้หาดใหญ่
วันนี้ (1 ก.พ.) จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Hi (หรอย) Hatyai” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 2569 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนธรรมนูญวิถี (บริเวณสี่แยกโอเดียน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิดคืนความสุข ความสนุก และรอยยิ้มให้กับชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
โดยภายในงาน จะมีการออกร้านของผู้ประกอบการในอำเภอหาดใหญ่ จำนวนกว่า 100 บูธ พร้อมการแสดงบนเวทีกลางจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศตลอด 3 วัน ได้แก่ วันที่ 13 ก.พ. 69 พบกับ UrBoy TJ, วันที่ 14 ก.พ. 69 พบกับ ว่าน ธนกฤต และวันที่ 15 ก.พ. 69 พบกับ วง Safe Planet
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษในวันที่ 14 ก.พ. 69 อีกหนึ่งกิจกรรม คือ กิจกรรม "วิ่งกินไก่" กิจกรรมวิ่งดี ๆ ที่ชวนเหล่าคู่รักมาร่วมสนุกสนานกับการวิ่ง จากนั้นหลังเส้นชัยร่วมอร่อยกับอาหารเมนูไก่ของอำเภอหาดใหญ่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดให้เข้าร่วมฟรีตลอดงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แถลงข่าวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุว่า การจัดงาน “Hi (หรอย) Hatyai” เป็นนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวของภาคใต้ คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อย่างคึกคัก
ด้าน นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ภายในงานจะรวบรวมของดี ของอร่อย และเสน่ห์ของหาดใหญ่ไว้ในงานเดียว มีร้านค้าและผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมมากกว่า 100 ร้านค้า ควบคู่กิจกรรมความบันเทิงและการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง เพื่อใช้พลัง Soft Power ด้านอาหารและดนตรี สร้างการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และยกระดับภาพลักษณ์หาดใหญ่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและไลฟ์สไตล์
ขณะที่ นางสาววิรียา วิปุลากร รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ยืนยันความพร้อมของเทศบาลในฐานะเจ้าบ้าน ทั้งด้านสถานที่ ความสะอาด ความปลอดภัย แสงสว่าง และการบริหารจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ด้าน พล.ต.ท.อวยพร อุบลพันธ์ สวป.สภ.หาดใหญ่ ได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยและการจราจรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกิจกรรมงานวิ่งและคอนเสิร์ตภายในงาน มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ จุดตรวจ จุดสกัด และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการจัดงานจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้ งาน “Hi (หรอย) Hatyai” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนธรรมนูญวิถี (บริเวณสี่แยกโอเดียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา