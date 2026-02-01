ด้อมส้ม กว่าครึ่งหมื่นแห่ต้อนรับ “พิธา” ช่วยหาเสียงผู้สมัครเขต 1 สุราษฎร์

สุราษฎร์ธานี - ด้อมส้ม เขต 1 สุราษฎร์ธานี กว่าครึ่งหมื่นแห่ต้อนรับ “พิธา” นำทีมพรรคส้ม เปิดเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัครหาเสียงที่ สุราษฎร์ธานี ชาวบ้านสุราษฎร์ขานรับหนาแน่น อ้อนขอคะแนนเสียง
เมื่อเวลา19.40 น.วันนี้ (1 ก.พ.69) ที่ สะพานริศริมแม่น้ำตาปี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายศราวุธ ใจหลัก เลขาธิการพรรค,นายพริ เวชชาชีวะ.(ไอติม) นางสาวภคมนต์ หนุนอนันต์ ลงพื้นที่ปราศรัยโค้งสุดท้าย เพื่อขอเสียงให้กับผู้สมัครของพรรค โดยมีประชาชนในพื้นที่เขต1 แห่มาฟังการปราศรัยกันอย่างหนาแน่น มากกว่าครึ่งหมื่นคน
โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้อ้อนขอคะแนนเสียง เข้าคูหา กาเบอร์ผู้สมัครและเบอร์พรรค เท้ง หัวหน้าพรรค ได้เป็นนายก พิธาใช้เวลาปราศรัยประมาณ 10 นาที และ ร่วมถ่ายรูปกับ FC
โดยการเลือกตั้งปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้คะแนนพรรค กว่า 2แสนคะแนน เป็นอันดับที่ 1 และปีนี้รอบนี้ขอให้มากกว่าครั้งที่แล้ว และขอ ส.ส.เขต 4 คน