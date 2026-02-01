ยังไม่หมดขยะตกค้างในทะเลเกาะปันหยี เร่งเก็บต่อเนื่อง

พังงา-หวั่นมลพิษลงทะเล อุทยานฯ อ่าวพังงา จับมือ สบทช.6 เร่งลุยเก็บขยะตกค้างในจุดกำจัดขยะเกาะปันหยี หลังพบขยะลอยเกลื่อนทะเลอ่าวพังงา วันเดียวเก็บแล้ว กว่า 1.2ตัน เดินหน้าจัดเก็บต่อเนื่อง
หลังจากสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพขยะลอยเกลื่อนทะเลในพื้นที่อ่าวพังงา สร้างความกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บขยะตกค้างบริเวณจุดกำจัดขยะชุมชนเกาะปันหยี บนเกาะกลาง ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
โดยวันนี้ (1 ก.พ.) นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวานนี้ ทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ออกประกาศสั่งห้ามทิ้งขยะในบริเวณจุดกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี และได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เก็บขยะที่ลอยอยู่ในทะเลไปแล้วส่วนหนึ่ง ในวันนี้ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ลงพื้นที่เก็บขยะที่ยังตกค้างอยู่บริเวณเตาเผาขยะ ซึ่งมีการทับถมสะสมมาเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 1.2 ตัน
จากนั้นได้ประสานผู้รับจ้างขนขยะของ อบต.เกาะปันหยี เข้าดำเนินการลำเลียงขยะออกจากพื้นที่ขึ้นฝั่ง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ และในวันพรุ่งนี้ (2 ก.พ.) จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมประสานความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เก็บขยะอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อฟื้นฟูความสะอาดและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวพังงาต่อไป