เลือกตั้งล่วงหน้า ที่ระนอง คนใช้สิทธิ์คึกคักตลอดทั้งวัน

ระนอง - ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต และนอกเขต ที่ จังหวัดระนองคึกคัก ประชาชนมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตลอดทั้งวัน
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2569 ) สำหรัย บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่จังหวัดระนอง เป็นไปอย่างคักคักตั้งแต่เช้า โดยมีประชาชนมารอการเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อมาเช็กสิทธิ์ เช็กชื่อ ซึ่งนายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า และเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมีนายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้
สำหรับปัญหาที่พบมีเพียง 1 ราย ที่เข้ามาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า แต่เมื่อสอบถามแล้วปรากฏว่า ประชาชนรายดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เพราะต้องเป็นบุคคลที่มีการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ และสามารถไปลงทะเบียนในวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ แทนตามภูมิลำเนาที่ปรากฎชื่อในทะเบียนบ้านของตนเอง
นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งชาวระนองเองและประชาชนจากต่างจังหวัด ซึ่งวันนี้เห็นได้ชัดว่าประชาชนมีความตื่นตัวค่อนข้างสูง เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ เพื่อมาใช้สิทธิ์ สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วก็สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่08.00-17.00 น.
สำหรับบรรยากาศ มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า อย่างคึกคักโดยยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 2,297 คน ขาวระนองที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 40 คน ซึ่ง กกต.ระนอง ได้อำนวยความสะดวกในการจัดหน่วยเลือกตั้ง ออกเป็น 6 หน่วยเลือกตั้ง โดยเป็นหน่วยเลือกตั้งในเขต 1 หน่วย และหน่วยเลือกตั้งนอกเขต 5 หน่วย ครบทุกจังหวัด และเมื่อปิดหีบ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะปิดผนึกบัตรเลือกตั้ง เพื่อส่งไปรษณีย์ไปยังจังหวัดของผู้เลือกตั้ง ภายในวันนี้