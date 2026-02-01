กกต. สุราษฎร์ฯ สนธิกำลัง ตร. ปิดล้อม บ้านหัวคะแนน หลังมีหลักฐานเชื่อโยง ซื้อเสียง

สุราษฎร์ธานี - กกต. สุราษฎร์ฯ สนธิกำลังตำรวจ ปิดล้อมค้นบ้านหัวคะแนน พบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกับการซื้อสิทธิขายเสียง จำนวนหนึ่ง
เมื่อเวลา 12.00น. วันนี้ (1 ก.พ. 69 ) นายพลัฎฐ์ นิลเนาวรัตน์ ผอ.กกต.สุราษฎร์ประสานเจ้าหน้าชุดสืบสวน และ ร้อยเวร สภ.เมือง เข้าปิดล้อมบ้าน หลังหนึ่งในซอยขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็น หัวคะแนน ผู้สมัคร สส.พรรคหนึ่งทำการซื้อเสียง โดยมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐาน
เบื้องต้นได้ส่งกำลังเจ้าทำการปิดล้อม พร้อมนำหลักฐานขอหมายค้นจากศาลจังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อเข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว หาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไป
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบ หลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกับการซื้อสิทธิขายเสียง จำนวนหนึ่ง ซึ่งระบุว่าเป็นของเครือข่ายหัวคะแนนที่สนับสนุนผู้สมัคร สส. จากพรรคการเมืองรายหนึ่ง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรึงกำลังล้อมพื้นที่ดังกล่าว และอยู่ระหว่างการ รอหมายค้นจากศาล อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าตรวจสอบภายในอาคารอย่างละเอียดอีกครั้ง