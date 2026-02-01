จังหวัดสงขลาผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญ JICA ญี่ปุ่น ลงพื้นที่ถอดบทเรียนมหาอุทกภัยหาดใหญ่ วาง 4 แนวทางสู้ภัยพิบัติยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายนพพล ชูกลิ่น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, Mr. Toru Kajiwara อัครราชทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะทำงานถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัย ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) ได้นำเสนอแผนงานสำรวจศึกษาและให้คำแนะนำฉุกเฉินผ่าน 4 แนวทางหลัก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการรับมือภัยพิบัติ ประกอบด้วย แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการลงทุน Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐาน ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อมีประสิทธิภาพแข็งแรงและดีขึ้น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์กลไกสาเหตุของอุทกภัยและความท้าทายที่สอดคล้องกัน เพื่อเสนอมาตรการรับมือ แนวทางที่ 2 คำแนะนำเกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้าและการอพยพ มุ่งทบทวนระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า แผนเผชิญเหตุ แผนการอพยพ ศูนย์อพยพและระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์อพยพ
แนวทางที่ 3 การพิจารณาความร่วมมือในอนาคตของญี่ปุ่นและไทย ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลไทย สถาบันต่าง ๆ จะได้จับมือร่วมกันในการศึกษาวางแนวทางและมาตรการจัดการภัยพิบัติ และแนวทางที่ 4 การถอดบทเรียน เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการอุทกภัยในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยงสูง
สำหรับการดำเนินงานเชิงลึก คณะทำงานฯ ได้กำหนดลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำคัญระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2569 ครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ได้แก่ บริเวณปากทะเลสาบสงขลา, คลองระบายน้ำ ร.3, ร.4 และ ร.6, ประตูระบายน้ำคลองภูมินาถดำริ, อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา, แก้มลิงคลองเรียน, คลองอู่ตะเภา รวมถึงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนวงแหวนหาดใหญ่ และสถานีสูบน้ำบางหยี ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ นำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองหาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระยะยาว