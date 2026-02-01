ตร.แถลงจับทีมสังหาร “กำนันยอง” ยกทีม 4 คน พบได้รับค่าจ้างสูงถึง 2 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตร.แถลงจับทีมสังหาร “กำนันยอง” ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง ยกทีม 4 คน มี นายโกวิทย์ ว่าที่นายกอบต.เกาะยอ รับงานฆ่าจัดหามือปืน พร้อมทีมมือปืนและคนรับส่ง พบมีทหารยศ ร.ท.ร่วมด้วย โดยได้รับค่าจ้างสูงถึง 2 ล้านบาท
วันนี้ (1 ก.พ.) ความคืบหน้าคดีดังคนร้ายยิง นายพยอม สังข์ทอง หรือกำนันยอง อายุ 64 ปี ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เสียชีวิต คารถโตโยต้างฟอจูนเนอร์ ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา ล่าสุด ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9 พล.ต.ท.ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมทีมสังหารที่รับงานฆ่ากำนันยอง ซึ่งจับกุมได้ยกทีม 4 คน ประกอบด้วย
1.ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ หรือนายโกวิทย์ อายุ 62 ปี ว่าที่นายก อบต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา อดีตตำรวจ ซึ่งเป็นคนรับงานและจัดหามือปืน จับกุมได้ที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, 2.นายธันพิสิษฐ์ ปัญจสุวรรณ อายุ 48 ปี มือปืน จับกุมได้ที่ ม.1 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, 3.ร.ท.วิทวัฒน์ บุญสนอง อายุ 41 ปี คนขับรถเก๋งให้มือปืน ซึ่งเป็นครูฝึกทหาร จับกุมได้ที่ลานจอดรถห้างโลตัส ไฮเปอร์มาเกต ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก และ 4.นายศักดิ์ชัย รัชนียะ อายุ 50 ปี ญาติสนิท นายโกวิทย์ คนรับส่งมือปืน หลังก่อเหตุจับกุมได้ที่ร้านอาหารทะเลทองซีฟู๊ดต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา
และยึดของกลางรถเก๋งโตโยต้าวีออส สีดำ ทะเบียน กท 3894 นนทบุรี ซึ่งเป็นรถที่คนร้ายขับไปก่อเหตุได้อีก 1 คัน ซึ่งถูกนำไปทิ้งทำลายหลักฐานในบ่อทรายพื้นที่หมู่ 2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช, รถฮอนด้าซีอาวี สำดำ ทะเบียน งพ 2613 สงขลา ซึ่งเป็นคันที่ขับไปรับคนร้ายหลังก่อเหตุ, อาวุธปืนลูกซองยาวออโต้กึ่งอัตโนมัติ พร้อมกระสุน ยึดจาก ร.ท.วิทวัฒน์, เงินสดทั้งสิ้น 912,640 บาท แบ่งเป็นยึดได้จาก ร.ท.วิทวัฒน์ 701,000 บาท และจาก นายธันพิสิษฐ์ มือปืน 208,640 บาท และจากบุคคลที่นำรถเก๋งโตโยต้าวีออสไปทิ้งน้ำที่บ่อทราย อ.ชะอวด อีก 3,000 บาท, ทองคำหนัก 5 บาท ยึดจาก ร.ท.วิทวัฒน์, เสื้อแจ๊กเก็ตของ ร.ท.วิทวัฒน์ และยังเหลือรถมิตซูบิชิปาเจโร่ ทะเบียน5กล 2017 กทม.อีก 1 คัน ซึ่งเป็นรถที่ใช้รับส่งคนร้ายจากสนามบินที่ยังหาไม่พบ
โดยทั้ง 4 คน ถูกแจ้ง 3 ข้อหาคือ 1.ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, 2.ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 3.ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน ตามสมควรแก่พฤติการณ์ และโดยไม่มีเหตุอันสมควร
สำหรับทีมสังหารทั้ง 4 คนถูกตำรวจจับกุมได้เมื่อวานนี้ โดยเฉพาะ นายโกวิทย์ ถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค 9 ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจ .สงขลาและตำรวจกองปราบ และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจ.พัทลุง เข้าจับกุมได้เมื่อเวลา 06.00 น.เมื่อวันที่ 31 ม.ค.69 ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และคุมตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักที่ ต.เกาะยอ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
และการเข้าจับกุม นายโกวิทย์ เจ้าหน้าที่ได้วางแผนอย่างรัดกุมที่สุดและลับสุดยอด เพื่อไม่ให้ นายโกวิทย์ รู้ตัวเพราะกลัวว่าอาจจะหลบหนี ก่อนที่จะเข้าไปปิดล้อมบริเวณบ้านพัก และเรียก นายโกวิทย์ ซึ่งนอนอยู่ในบ้านให้ออกมามอบตัว และ นายโกวิทย์ ก็เดินออกจากบ้านมาเปิดประตูพบกับเจ้าหน้าที่และยกมือไหว้ตามปกติ โดยที่ไม่ได้มีอาการตกใจกลัวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับให้ดูและแจ้งข้อหาให้ทราบแต่ในเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธ
พล.ต.ท.ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เปิดเผยว่า คดีนี้ตำรวจให้น้ำหนักไปในเรื่องของความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น ที่มีการเลือกตั้ง อบต.ท่าชะมวง ซึ่ง กำนันยอง ลงสมัครนายกฯ ซึ่งผลจากคะแนนโนโหวตในการเลือกตั้ง อบต.ท่าชะมวง ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าประชาชนคิดอย่างไรและสาเหตุมาจากเรื่องใด แต่ก็ยังมีประเด็นความขัดแย้งเรื่องธุรกิจส่วนตัวด้วย และยังไม่จบแค่นี้ยืนยันว่าตำรวจยังสืบสวนขยายผลต่อไปยังผู้จ้างวานซึ่งพอทราบเบาะแสแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนทีมสังหารทั้ง 4 คนถูกควบคุมสอบสวนโดยแยกกันสอบที่ สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง พื้นที่เกิดเหตุและคัดค้านการประกันตัว
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า ทางตำรวจสอบสวนกลางได้ลงมาร่วมกันทำคดีนี้ โดยประสานข้อมูลกับตำรวจในพื้นที่จนสามารถจับกุมทีมสังหารได้ยกทีม คดีนี้ทีมตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 ที่มี พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ รอง ผบช.ภาค 9, พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.สตูล ปฏิบัติราชการรองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 เป็นหัวหน้าชุดร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.สงขลา ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจ.พัทลุงตำรวจกองปราบกองกำกับการ 6 ได้ลงพื้นที่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่อง จนรู้ทีมสังหารและความเชื่อมโยงทั้งหมด โดยมี ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ หรือ นายโกวิทย์ นายก อบต.เกาะยอ เป็นคนรับงานนี้และจัดหามือปืน งานนี้ได้รับค่าจ้างสูงถึง 2 ล้านบาท
สำหรับไทม์ไลน์การแกะรอยติดตามจับกุมคนร้าย เริ่มจากการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสรถที่ก่อเหตุ จนรู้ว่าใช้รถทั้งหมด 3 คัน คือ รถเก๋งโตโยต้าวีออส สีดำ ซึ่งสวมทะเบียน 2 ป้าย คือ ทะเบียน กท 3894 นนทบุรี และทะเบียน ณพ 6148 กทม., รถฮอนด้าซีอาวี สีดำทะเบียน งพ 2613 สงขลา ซึ่งเป็นรถที่ไปรับคนร้ายหลังก่อเหตุ และรถมิตซูบิชิปาเจโร่ ทะเบียน 5กล 2017 กทม.ซึ่งรับส่งคนร้ายจากสนามบินหาดใหญ่ขณะมาก่อเหตุและหลังทำงานเสร็จ โดยจุดเริ่มต้นและปลายทางของรถทั้ง 3 คันในวันที่ 19 ธ.ค.68 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุออกจากพื้นที่ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา และกลับเข้าพื้นที่ ต.เกาะยอ ซึ่งเป็นบ้านพักอีกหลังของ นายโกวิทย์ เหมือนกัน
แผนการสังหารกำนันยองซึ่งเป็นการไล่แกะรอยจากกล้องวงจรปิด เริ่มจากเมื่อเวลา 06.37 น.วันที่ 19 ธ.ค.68 รถปาเจโร่ไปรับสองมือปืนจากสนามบินหาดใหญ่และเข้าพื้นที่เกาะยอ เวลา 14.49 น. จากนั้นเวลา 15.40น.รถเก๋งโตโยต้าวีออสซึ่งเป็นรถมือปืน ออกจากพื้นที่เกาะยอ ผ่านบ้านผู้ตายที่ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ และที่ทำการหาเสียงเลือกตั้ง และเข้าพื้นที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ทีแรกสวมป้ายทะเบียน กท 3894 นนทบุรี แต่ระหว่างทางเปลี่ยนป้ายเป็น ณพ 6148 กทม. หลังก่อเหตุได้มุ่งหน้าสู่ จ.พัทลุง และเปลี่ยนป้ายทะเบียน เป็น กท.3894 นนทบุรีอีกครั้ง และปลายทางหนีเข้าสู่พื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ส่วนรถซีอาวีซึ่งเป็นรถที่รับมือปืนหลังก่อเหตุ ออกจากพื้นที่ ต.เกาะยอ เวลา 20.05 น. ไปถึง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เวลา 22.19 น.และกลับเข้าสู่พื้นที่ ต.เกาะยอ เวลา 00.47 น. และเวลา 17.52 น.วันที่ 20 ธ.ค.68 รถปาเจโร่ได้ไปส่งมือปืนที่สนามบินหาดใหญ่หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จ
และหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงไปยัง นายโกวิทย์ คือหลังจากยิงกำนันยองราว 1 ชม. และขับรถหลบหนีเข้าพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ทีมมือปืนได้โทรศัพท์ไปหา นายโกวิทย์ เพื่อให้ไปรับที่ อ.ชะอวด และนายโกวิทย์ ได้สั่งให้ นายศักดิ์ชัย ญาติสนิทที่นั่งอยู่ด้วยกันขับรถไปรับกลับมาที่บ้านที่ ต.เกาะยอ
หลังแถลงข่าวทางลูกชายและหลานรวมทั้งญาติของกำนันยอง ซึ่งเดินทางมาร่วมติดตามการแถลงข่าวได้มอบช่อดอกไม้ขอบคุณตำรวจที่สามารถจับกุมทีมสังหารได้ และขอให้สืบสวนไปถึงผู้ที่จ้างวานและคนที่บงการที่แท้จริงต่อไปไม่หยุดอยู่แค่นี้