ผู้ว่าฯยะลาลงตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งล่วงหน้า ย้ำ จนท.ต้องเป็นกลาง 100 เปอร์เซ็นต์

ยะลา - ประชาชนแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ด้านผู้ว่าฯยะลาลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องเป็นกลาง 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่คนรุ่นใหม่หวังรัฐบาลใหม่จะหนุนระบบการศึกษาให้พัฒนาขึ้น และเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง
วันนี้ (1 ก.พ.) บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขตจังหวัด) ที่จังหวัดยะลาเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคัก ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าต่างเดินทางมาต่อแถวรอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นจุดหลักของเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่ง จ.ยะลามี 4 จุดเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วจังหวัดยะลา
โดย นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย พร้อมเปิดเผยข้อมูลภาพรวมทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตที่ 1 อาคารศรีนิบง (อ.เมืองยะลา) มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดกว่า 4,400 คน, เขตที่ 2 ตลาดอำเภยะหา มีผู้ลงทะเบียน 798 คน และเขตที่ 3 จัดพื้นที่ 2 จุด โดยจุดที่ 1 หอประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเบตง ประมาณ 900 คน และจุดที่ 2โรงเรียนบันนังสตา ประมาณ 900 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลายังเน้นย้ำสั่งการให้ นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด พร้อมบูรณาการกำลังตำรวจ อส. และนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตั้งแต่จุดรับหีบบัตรไปจนถึงขั้นตอนการส่งหีบกลับหลังปิดลงคะแนน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยและความโปร่งใส
ด้านตัวแทนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่เดินทางมาใช้สิทธิในวันนี้ เปิดเผยว่า ระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการจัดการที่ดีมาก บัตรเลือกตั้งแบ่งสีและจัดเรียงอย่างชัดเจน ทำให้ไม่สับสน อีกทั้งหนูศึกษาข้อมูลจาก TikTok และครีเอเตอร์ต่างๆ ทำให้เข้าใจว่าบัตรแต่ละใบต้องลงคะแนนอย่างไร ในฐานะนักศึกษาครู หนูคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะสนับสนุนระบบการศึกษาให้พัฒนาขึ้น และเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง เพราะถ้าคนมีงานทำ มีรายได้ ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชนก็จะลดลงตามไปด้วย
ส่วนมาตรการอำนวยความสะดวก ภายในหน่วยเลือกตั้ง กกต.ยะลา ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงขั้นตอนและตรวจสอบรายชื่ออย่างใกล้ชิด มีการแบ่งสัดส่วนเขตจังหวัดอย่างชัดเจนเพื่อความรวดเร็ว โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบรายงานความวุ่นวายหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง