คืบหน้า! กลุ่มขโมยรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งนครศรีฯ พบเป็นสมาชิกครอบครัวนักการเมือง

นครศรีธรรมราช - คืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุโจรกรรมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 14 จุด จ.นครศรีธรรมราช หลักฐานชี้ชัดกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกในครอบครัวของนักการเมืองชื่อดัง โดยมีผู้ต้องหารวม 3 ราย
วันนี้ (1 ก.พ.) กรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุโจรกรรมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ได้ถูกติดตั้งไว้บนกระดานประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งรวม 14 จุดในเขตตำบลตลิ่งชัน ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในขตเลือกตั้งที่ 9 โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญ หลังจากเกิดเหตุผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.นครศรีธรรมราช ได้มีการมอบหมายให้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.ท่าศาลาหลังจากเกิดเหตุ
ความคืบหน้าในการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกในครอบครัวของนักการเมืองชื่อดัง ซึ่งมีน้องชายเป็นหนึ่งในผู้สมัครในพรรคการเมือง ในเขตเลือกตั้งอื่นแต่ไปก่อเหตุในเขตเลือกตั้งที่ 9 โดยตำรวจได้ระบุตัวบุคคลที่อยู่ในรถ รวมทั้งผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดคือผู้ขับขี่ ผู้โดยสารตอนหน้าซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ และผู้ที่นั่งโดยสารในตอนหลังรวม 3 ราย ส่วนรถยนต์ที่ก่อเหตุนั้นเป็นรถที่มีชื่อผู้ครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ เป็นภรรยาของอดีตนักการเมืองชื่อดัง ซึ่งกำลังมีบทบาทในการหาเสียงอยู่ในช่วงเวลานี้
พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ระบุว่ากำลังดำเนินการออกหมายเรียกหมายจับต่อเนื่อง
ขณะที่ นายวุฒิกร อินทร์คง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนครศรีธรรมราช ระบุว่า การก่อเหตุเช่นนี้นอกจากเป็นการกระทำคามผิดอาญาแล้วการลักเอกสารราชการมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ยังสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของจังหวัด ส่วนข้อสันนิษฐานนั้นมีทั้งเชื่อว่าการนำไปใช้ในการซื้อสิทธิขายเสียงแล้ว หรือเตรียมการอย่างอื่น