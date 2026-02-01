หนุ่มใหญ่ขับรถกระบะพุ่งชนรถจยย.จอดติดไฟแดง ทำคนเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - หนุ่มใหญ่คนขับกระบะ พุ่งชนยับ รถจักรยานยนต์จอดติดไฟแดง สี่แยกหัวควน! กมลา จ.ภูเก็ต ดับ 1 สาหัส 1 นอกจากนั้นยังมีรถที่ได้รับความเสียหายอีกหลายคัน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 1 กุมภาพันธ์ 2569 ) ร.ต.ท.สุรสิทธิ์ หวานดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.กมลา จ.ภูเก็ต รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.กมลา ว่า เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต บริเวณสี่แยกหัวควน หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จึงรายงานให้ พ.ต.อ.อนุรักษ์ ปริญญาสถิรกุล ผกก.สภ.กมลา ทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า NMAX สีเทา ทะเบียน 1กต 9877 ภูเก็ต ล้มคว่ำอยู่บนถนน ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทย 1 ราย นอกจากนี้ยังมีหญิงไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลป่าตอง นอกจากนั้นยังพบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายอีก 3 คัน ประกอบด้วย รถกระบะนิสสัน นาวาร่า รถเก๋ง MG VS และ รถตู้โตโยต้า คอมมูเตอร์ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และ นำผู้ขับขี่รถยนต์ทั้ง 3 คัน ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พบว่าทุกรายมีค่าแอลกอฮอล์ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จากการสอบในเบื้องต้น ทราบว่า รถกระบะ นิสสัน นาวาร่า ซึ่งมี นายภาสกร เป็นคนขับ ได้ขับมาด้วยความเร็วสูง จากฝั่งพื้นที่อำเภอถลาง เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกจุดเกิดเหตุ คาดว่าอาจเกิดอาการหลับใน ทำให้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดสัญญาณไฟแดง ก่อนเสียหลักไปชนรถคันอื่น ๆ และส่งผลมีผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนพยานแวดล้อม ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป