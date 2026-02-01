คึกคัก! เลือกตั้งล่วงหน้านครศรีธรรมราช มียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 15,000 ราย

นราธิวาส – เลือกตั้งล่วงหน้านครศรีธรรมราชคึกคัก มียอดประชาชนลงทะเบียนกว่า 15,293 ราย ด้าน กกต.ระบุภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้ (1 ก.พ.) ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังจากเปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าในเวลา 08.00 น. มีประชาชนผู้มาแสดงตัวใช้สิทธิ์จำนวนมาก โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเฉพาะหน่วยนี้ทั้งสิ้น 4,504 ราย ขณะที่มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้ง 9 เขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น 15,293 ราย
ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งทั้ง 9 เขตของนครศรีธรรมราช มีจำนวนรวม 105 คน น้อยที่สุดในเขตเลือกตั้งที่ 6 ในศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ มีผู้ลงทะเบียนเพียง 1 คนเท่านั้น และในเขตเลือกตั้งที่ 8 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษามีผู้ลงทะเบียนเพียง 2 ราย หน่วยเลือกตั้งนี้ต้องเปิดทำการตั้งแต่ 08.00 น.จนปิดหีบตามเวลาแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมาใช้สิทธิแล้วก็ตาม
นายวุฒิกร อินทร์คง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า ภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนข้อมูลเบาะแสที่แจ้งความผิดปกติเข้ามายัง กกต.มีบ้าง เช่น การซื้อสิทธิขายเสียงตามพื้นที่ต่าง ๆ แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใด ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วได้ลงพื้นที่หาข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จ อย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนรวมกันเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำความผิดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด