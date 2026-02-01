กระบี่ คึกคัก ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

กระบี่ - บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า กระบี่ คึกคัก ประชาชนออกมารอใช้สิทธิออกเสียงก่อนเปิดหีบ ด้าน ผอ.กกต.กระบี่ เชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนออกมาใช้สิทธิ์ ย้ำ ซื้อสิทธิขายเสียงมีความผิดตามกฎหมาย โทษหนักทั้งจำคุก
วันนี้ ( 1 ก.พ.69 ) บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประชาชนจังหวัดกระบี่ ที่ได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและประชาชนต่างภูมิลำเนาที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เดินทางมาแสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงในหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก ตามที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้และเข้าคิวต่อแถวเพื่อรอนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก นำมาแสดงเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ในขอรับบัตรลงคะแนนเสียงก่อนจะนำไปลงคะแนนภายในคูหา ภายหลังเวลา 08.00 น. หลังเปิดหีบเลือกตั้ง
ด้านนายวิชาญ อนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าเขตเลือกตั้ง เขต 1 เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนต่างมารอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่ยังไม่เปิดให้ลงคะแนนเสียงในเวลา 08.00 น.ซึ่งโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถือเป็นสถานที่เลือกตั้งกลางทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 โดยได้มีการจัดเตรียมสถานที่หอประชุมเพื่อให้ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้พักรอ
และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการค้นหาลำดับเลขที่และรายชื่อให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง พร้อมเรียกชื่อตามลำดับเพื่อลดความแออัด นอกจากนี้มีกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยแต่ละหน่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงลูกเสืออาสาจากโรงเรียนเมืองกระบี่ คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และคาดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี
ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ มีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขต ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ มีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 1 หน่วย มียอดลงทะเบียน 37 คน และหน่วยเลือกตั้งนอกเขตจากทั่วประเทศ 9 หน่วย มียอดลงทะเบียน 4,704 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอ่าวลึ ประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก มีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 1 หน่วย มียอดลงทะเบียน 15 คน และหน่วยเลือกตั้งนอกเขตจากทั่วประเทศ 1 หน่วย มียอดลงทะเบียน 738 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม มีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 1 หน่วย มียอดลงทะเบียน 2 คน และหน่วยเลือกตั้งนอกเขตจากทั่วประเทศ 2 หน่วย มีผู้ลงทะเบียน 1,148 คน
ขอเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตไว้ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งภายในเวลา 17.00 น. และช่วยกันเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ที่สำคัญต้องเลือกบุคคลที่ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผอ.กกต.กระบี่ กล่าวทิ้งท้าย