ผู้ว่าฯพัทลุงออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง

พัทลุง – ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เดินทางออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า และตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง โดยบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 3 เขตในพื้นที่ จ.พัทลุง เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เช้า
วันนี้ (1 ก.พ.) ที่จังหวัดพัทลุง มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งกลางทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนควนขนุน และโรงเรียนตะโหมด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสตรีพัทลุง มีผู้แจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 882 ราย ขณะที่หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ โรงเรียนควนขนุน มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์จำนวน 697 ราย และหน่วยเลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ โรงเรียนตะโหมด มีผู้แจ้งลงทะเบียนใช้สิทธิ์จำนวน 317 ราย รวมผู้ลงทะเบียนทั้ง 3 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 3,479 ราย
ก่อนถึงเวลาเปิดหน่วยเลือกตั้ง 08.00 น.ประชาชนทยอยเดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเอง เพื่อความสะดวกในการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและรับบัตรลงคะแนนทั้ง 2 ใบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ
ในขณะที่ นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยพบว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวในการใช้สิทธิ์ทางการเมือง เดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียง
ด้านเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ทุกกลุ่ม โดยยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการดำเนินการ ทั้งนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งเพิ่มเติมอีกจำนวน 57 ราย บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะท้อนถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงในการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ขณะที่ นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวเชิญชวนประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้สิทธิ์
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ยังเน้นย้ำว่าการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ถือเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนทุกคนในการร่วมกำหนดทิศทางของประเทศ และขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างสุจริต โปร่งใส และเคารพกติกาตามระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้มาใช้สิทธิ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชน