เลือกตั้งล่วงหน้าที่พังงาประชาชนแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคึกคัก

พังงา – บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าที่พังงา มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้า ในเขต 2 ประชาชนลงทะเบียนกว่า 2,000 คน
วันนี้ ( 1 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า ประธานหน่วยเลือกตั้งในเขต 2 ได้ลงพื้นที่ดูแลบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าของประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดและมาทำงานในจังหวัดพังงา ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
และตั้งแต่เวลา 08.00 น.มีประชาชนได้เดินทางมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และยึดระเบียบกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า ประธานหน่วยเลือกตั้งในเขต 2 กล่าวว่า บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกผู้ แทนราษฎร ซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 2 สถานที่ ในการจัด สถานที่เลือกตั้งก็คือ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
สำหรับพี่น้องประชาชนได้ทำการลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าไว้ของหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ทั้งหมด 2,571 คน และประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ให้รีบมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเวลา 17.00 น. ซึ่งจะทำการปิดหีบในเวลาดังกล่าว ส่วนท่านที่ไม่สามารถมาลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ขอให้ท่านแจ้งเหตุจำเป็น ว่าไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ทั้งก่อนและหลัง