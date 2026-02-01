คนนราธิวาสตื่นตัวแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง

นราธิวาส - บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าเขต 1 นราธิวาสคึกคัก ประชาชนทยอยใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้ม ด้าน กกต.เผยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้ (1 ก.พ.) บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง โดยที่โรงเรียนนราธิวาส ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งกลางของเขตเลือกตั้งที่ 1 บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ เดินทางมารอตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองผ่านป้ายประกาศและระบบออนไลน์อย่างหนาตา
โดยภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ กกต. และอาสาสมัครคอยให้คำแนะนำในการเข้าคูหาอย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งจริงที่ 8 ก.พ.69 รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ทำงานต่างพื้นที่ ต่างตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิครั้งนี้
ขณะเดียวกันมีการสนธิกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานความมั่นคง คอยดูแลความเรียบร้อยทั้งบริเวณภายในและรอบนอกสถานศึกษา รวมถึงมีการจัดระเบียบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ส่วนตัวมาใช้สิทธิ
สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในเขต การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวนผู้ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้งจำนวน 7,043 คน ในเขตเลือกตั้งจำนวน 330 คน และจำนวนผู้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียง วันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 2,363 คน
นายนันทพล ภาชื่น ผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ทั้ง 5 เขตของจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเน้นย้ำให้ผู้มาใช้สิทธิตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเลือกตั้งและซองใส่บัตรก่อนหย่อนลงหีบ เพื่อให้ทุกคะแนนเสียงถูกส่งกลับไปยังเขตเลือกตั้งภูมิลำเนาอย่างถูกต้อง