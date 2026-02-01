ยะลาเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่เขต 3 คึกคักแต่เช้า ประชาชนตื่นตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

ยะลา - เลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในพื้นที่จังหวัดยะลา เขต 3 อำเภอเบตงคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนที่ลงทะเบียนพากันเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อรอเข้าคูหา
วันนี้ (1 ก.พ.) บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในจังหวัดยะลา เขต 3 พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าต่างพากันเดินทางออกจากบ้านแต่เพื่อมารอเข้าคูหาที่จะเปิดให้ใช้สิทธิในเวลา 08.00 น. โดยที่ อ.เบตง จ.ยะลา สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) เทศบาลเมืองเบตง พบมีประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 933 ราย ซึ่ง กกต.ยะลา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง ได้มีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เบตง รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะอาดและจัดการจราจรอย่างเต็มที่
สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะได้รับบัตรลงคะแนนเพียง 2 ใบเท่านั้น เพื่อเลือกผู้แทนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดย บัตรสีเขียว ใช้สำหรับเลือกผู้สมัครรายบุคคลในเขตเลือกตั้งตามที่อยู่ของตน บัตรใบนี้จะมีเพียงหมายเลขผู้สมัครและช่องกากบาท ผู้มีสิทธิจะต้องจดจำหมายเลขผู้สมัครที่ตนเองชื่นชอบให้แม่นยำ และบัตรสีชมพู ใช้สำหรับเลือกพรรคการเมือง บัตรใบนี้จะมีหมายเลขพรรค โลโก้ และชื่อพรรคการเมืองระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อนำคะแนนไปคำนวณสัดส่วน สส. บัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน โดยในวันเลือกตั้งล่วงหน้าจะไม่มีการออกเสียงประชามติ (บัตรสีเหลือง)
โดยประชาชนจะต้องเตรียมเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ เปิดบัตรประชาชนผ่านแอปฯ ThaiD หรือ ใบขับขี่ ผ่านแอปฯ DLT กรมการขนส่งทางบก และ “บัตรคนพิการ” ผ่านแอปฯ บัตรคนพิการ (PWD) ได้เช่นกัน ทั้งนี้อยากให้ประชาชนได้พร้อมใจออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเลือกคนที่ดีมีความสามารถเข้าไปพัฒนาประเทศต่อไป