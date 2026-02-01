พ่อสุดทนพาลูกวัย 13 เข้าแจ้งจับ 5 นร.หญิง รุมทำร้าย บังคับแก้ผ้าถ่ายคลิก

ชุมพร - พ่อสุดทน! พาลูกสาวแจ้งจับ 5 นร.หญิง โรงเรียนเดียวกันรุมทำร้ายร่างกาย ลูกสาว 13 บังคับแก้ผ้า ก่อนถ่ายคลิปประจาน แชร์ในสื่อโซเชียล บอกจะไม่ยอมความเด็ดขาด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดำ (นามสมมติ) อายุ 49 ปี ชาว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พาลูกสาวคือ "น้องเอ" (นามสมมติ) อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ต.หญิง นันทิยา รักดี สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแซะ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนหญิงโรงเรียนเดียวกันจำนวน 5 คน ในข้อหารุมทำร้ายร่างกายและกระทำอนาจาร พร้อมนำคลิปวิดีโอหลักฐานการถูกรุมทำร้ายที่ถูกแชร์ว่อนโซเชียลมามอบให้เจ้าหน้าที่
นายดำ เปิดเผยด้วยความอัดอั้นว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา ลูกสาวถูกกลุ่มคู่กรณีนัดไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเรื่องผู้ชาย แต่ฝ่ายคู่กรณีซึ่งมากัน 5 คน กลับรุมทำร้ายลูกสาวตนที่เดินทางเพียงลำพัง โดยมีคนในกลุ่มคอยถ่ายคลิปไว้ ในตอนแรกทางโรงเรียนและผู้ปกครองฝ่ายคู่กรณีได้ขอเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งตนเห็นแก่ชื่อเสียงสถานศึกษาและอนาคตเด็ก จึงยอมจบเรื่องโดยมีข้อตกลงว่า "ต้องห้ามเผยแพร่คลิปเด็ดขาด"
"แต่สุดท้ายคลิปกลับถูกนำมาโพสต์ประจานจนว่อนเน็ต ผมเปิดดูแล้วหัวใจสลาย เพราะในคลิปไม่ได้มีแค่การตบตี แต่ลูกสาวผมถูกบังคับให้แก้ผ้าต่อหน้ากล้องด้วย เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีกันเกินไป ครั้งนี้ผมจะไม่ยอมความอีกแล้ว จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด" นายสุรศักดิ์ กล่าว
ด้าน พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ทันที พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ เบื้องต้นได้ส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล และเตรียมประสานทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำทั้งฝ่ายผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุเนื่องจากยังเป็นเยาวชน
ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้สั่งการด่วนให้ศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานความคืบหน้าอย่างเร่งด่วน เพื่อวางมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyberbullying) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน
.