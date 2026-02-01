xs
พ่อสุดทนพาลูกวัย 13 เข้าแจ้งจับ 5 นร.หญิง รุมทำร้าย บังคับแก้ผ้าถ่ายคลิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ชุมพร - พ่อสุดทน! พาลูกสาวแจ้งจับ 5 นร.หญิง โรงเรียนเดียวกันรุมทำร้ายร่างกาย ลูกสาว 13 บังคับแก้ผ้า ก่อนถ่ายคลิปประจาน แชร์ในสื่อโซเชียล บอกจะไม่ยอมความเด็ดขาด


​ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดำ (นามสมมติ) อายุ 49 ปี ชาว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พาลูกสาวคือ "น้องเอ" (นามสมมติ) อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ต.หญิง นันทิยา รักดี สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแซะ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนหญิงโรงเรียนเดียวกันจำนวน 5 คน ในข้อหารุมทำร้ายร่างกายและกระทำอนาจาร พร้อมนำคลิปวิดีโอหลักฐานการถูกรุมทำร้ายที่ถูกแชร์ว่อนโซเชียลมามอบให้เจ้าหน้าที่

​นายดำ เปิดเผยด้วยความอัดอั้นว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา ลูกสาวถูกกลุ่มคู่กรณีนัดไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเรื่องผู้ชาย แต่ฝ่ายคู่กรณีซึ่งมากัน 5 คน กลับรุมทำร้ายลูกสาวตนที่เดินทางเพียงลำพัง โดยมีคนในกลุ่มคอยถ่ายคลิปไว้ ในตอนแรกทางโรงเรียนและผู้ปกครองฝ่ายคู่กรณีได้ขอเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งตนเห็นแก่ชื่อเสียงสถานศึกษาและอนาคตเด็ก จึงยอมจบเรื่องโดยมีข้อตกลงว่า "ต้องห้ามเผยแพร่คลิปเด็ดขาด"

​"แต่สุดท้ายคลิปกลับถูกนำมาโพสต์ประจานจนว่อนเน็ต ผมเปิดดูแล้วหัวใจสลาย เพราะในคลิปไม่ได้มีแค่การตบตี แต่ลูกสาวผมถูกบังคับให้แก้ผ้าต่อหน้ากล้องด้วย เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีกันเกินไป ครั้งนี้ผมจะไม่ยอมความอีกแล้ว จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด" นายสุรศักดิ์ กล่าว

​ด้าน พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ทันที พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ เบื้องต้นได้ส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล และเตรียมประสานทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำทั้งฝ่ายผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุเนื่องจากยังเป็นเยาวชน

​ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้สั่งการด่วนให้ศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานความคืบหน้าอย่างเร่งด่วน เพื่อวางมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyberbullying) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน
