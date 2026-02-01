เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้าที่ภูเก็ต คึกคัก ประขาชนมารอใข้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เลือกตั้งล่วงหน้า สส.นอกเขตเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขต ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คึกคัก มีประขาชนมารอใข้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ
วันนี้ ( 1 ก.พ.) สำหรับบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้า จังหวัดภูเก็ต คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยที่หน้าสำนักงาน อบจ. ภูเก็ต มีประชาชนทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เวลา 07.30 น. สะท้อนถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่
ในโอกาสนี้ เวลา 08.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมกล่าวถึงภาพรวมบรรยากาศว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดแต่เข้ามาพำนักหรือทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และคาดว่าในวันเลือกตั้งจริงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิมากกว่านี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวถึงสถานการณ์การหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ว่า เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และโปร่งใส ได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิทั้งในช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งจริง โดยขอให้ศึกษารูปแบบบัตรเลือกตั้งและขั้นตอนการลงคะแนนให้เข้าใจ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และร่วมกันใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำว่า
“คิดเอง เลือกเอง ตัดสินใจเองครับ เอาตัวเองที่มองผลประโยชน์ของภูเก็ต มองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก แล้วก็นำมาประกอบการตัดสินใจ” นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จะเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติอีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 81 หน่วย แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 36 หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 20 หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 24 หน่วย และหน่วยเลือกตั้งสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 หน่วย
ขณะที่การเลือกตั้งนอกเขต ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาถลาง เละเลือกตั้ง ที่โรบินสันไร้สไตล์ สาขาฉลอง ปรากฏว่าบรรยากาศการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคักแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกัน
สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 41,609 คน แยกเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 18,114 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 10,112 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 13,297 คน และผู้พิการ จำนวน 86 คน ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางความร่วมมือของทุกภาคส่วน และความตื่นตัวของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย