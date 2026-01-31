โซเชียลแชร์ขยะลอยเกลื่อนทะเลในอ่าวพังงา อุทยานและชุมชนเร่งเก็บขยะพร้อมสั่งปิดที่กำจัดขยะเกาะปันหยีทันที

พังงา - โซเชียลแชร์ขยะลอยเกลื่อนทะเลในอ่าวพังงา อุทยานฯพร้อมกำนันลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเป็นขยะที่มาจากจุดจำกัดขยะเกาะปันหยี ที่ผู้รับจ้างกำจัดไม่ดี ชุมชนเร่งเก็บพร้อมสั่งปิดทันที พร้อมวางแผนแก้ปัญหาขยะระยะยาว
เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา สื่อโซเชียลได้แชร์คลิปวิดีโอจากติ๊กต็อกของ panyee1จ๊อด เฮาดี้ ที่ได้โพสต์คลิป ขณะไปตกปลาในทะเลอ่าวพังงา ใกล้กับเกาะปันหยี ได้พบเห็นขยะลอยเกลื่อนทะเล ทำให้สังคมออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปออกไปอย่างแพร่หลาย และมีการคอมเมนท์ว่า เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญชื่อดังระดับโลกของจังหวัดพังงา
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (31 ม.ค.69) นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯลงพื้นที่ร่วมกับ นายเดชา ปาทาน กำนันตำบลเกาะปันหยี ที่บริเวณเตาเผาขยะของ อบต.เกาะปันหยี บนเกาะกลาง ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ร่วมกับทางชุมชนช่วยกันเก็บขยะที่ลอยเกลื่อนอยู่ในทะเล พร้อมกับเคลียร์กองขยะที่ปริ่มน้ำขึ้นไปไว้ด้านบนใกล้กับที่เผาขยะ พร้อม ติดป้ายประกาศ “ห้ามทิ้งขยะในเขตอุทยานแห่งชาติ ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย”
จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และเป็นบริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีและชุมชนเกาะปันหยี ได้ว่าจ้างผู้ประกอบการนำขยะไปทิ้งและเผาในพื้นที่มานานแล้ว ทำให้มีขยะสะสม และบางครั้งผู้ประกอบการกองขยะไว้ไม่ดี ส่งผลให้เกิดขยะลอยกระจายเมื่อสภาพอากาศและกระแสน้ำเปลี่ยนแปลง และเมื่อตรวจสอบในป่าชายเลนบริเวณใกล้เคียง พบว่ามีขยะประเภทพลาสติกสะสมอยู่ตามโคนต้นไม้เป็นจำนวนมาก
นายเดชา ปาทาน กำนันตำบลเกาะปันหยี กล่าวว่า ที่กำจัดขยะแห่งนี้มีมานานแล้ว ทาง อบต.เกาะปันหยีได้จ้างผู้ประกอบการนำขยะจากเกาะปันหยี มากำจัดที่นี้ ด้วยระบบกำจัดขยะที่ไม่ดีพอ ทำให้กำจัดได้ไม่ทันกับขยะที่เพิ่มใหม่ทุกวัน และบางครั้งคนงานนำขยะมากองไว้ไม่ดี เวลาน้ำใหญ่น้ำทะเลหนุนก็จะดึงเอาขยะลงมาลอยเกลื่อนในทะเล ล่าสุดได้มีการพูดคุยกับอุทยานฯแล้วว่า จะร่วมกันเข้าดำเนินการเก็บขยะที่ลอยน้ำและตกค้างบนฝั่ง พร้อมปิดกั้นพื้นที่ทิ้งขยะเดิม พร้อมออกประกาศห้ามนำขยะไปทิ้งในบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
โดยให้ผู้ประกอบการขนขยะใส่เรือนำขึ้นท่าด่านทุกวัน และอุทยานฯ จะจัดรถรับขยะไปกำจัดยังสถานที่รับทิ้งขยะที่ถูกต้อง และประสานกับ อบต.เกาะปันหยี จัดประชุมหารือแนวทางจัดการขยะเกาะปันหยีในระยะยาว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเชิญผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และตนเองขอขอบคุณโซเชียลที่ช่วยกันแชร์เรื่องนี้ เพราะปัญหาขยะในทะเลเป็นภัยร้ายต่อทรัพยากรธรรมชาติทั้งเป็นมลพิษ ทำร้ายสัตว์น้ำต่างๆ ร่วมถึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในอ่าวพังงาอีกด้วย