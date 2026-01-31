ซ่าไม่ออก! หนุ่มอังกฤษห้าว ซิ่งซุปเปอร์คาร์กวนเมือง แซงซ้ายปาดขวา ตำรวจตามรวบ ส่งฟ้องศาล จ่อขึ้นบัญชีดำ

สุราษฎร์ธานี – ตำรวจบ่อผุด เกาะสมุย ตามรวบหนุ่มอังกฤษห้าว ซิ่งซุปเปอร์คาร์ กวนเมือง หาเรื่องตลอดทาง ส่งฟ้องศาล ชง ตม.ขึ้นบัญชีดำ ส่งกลับประเทศ
วันนี้ ( 31 ม.ค.69) พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.บุญเชิด มณีชัย สวป สภ.บ่อผุด ตรวจสอบ และ ติดตามกรณีประชาชนโพสต์ร้องเรียนในซื่อโซเชียล มีนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวต่างชาติ ขับรถเก๋งซุปเปอร์คาร์หรู ยี่ห้อปอร์เช่ รุ่น 911 Carrera S ทะเบียน ฆต 9119 กรุงเทพฯ มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท บนถนนสายรอบเกาะ (ทวีราษฎร์ภักดี) ช่วงบ้านแม่น้ำ-สามแยกบ่อผุด-แยกโลตัสเฉวง ต.บ่อผุด เมื่อคืนวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ขับเร่งเครื่องเสียงดังด้วยความเร็วสูง ขับไล่จี้ท้ายรถคันอื่นๆ และ แซงปาดหน้าซ้ายขวาไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบสามารถติดตามจับกุม นายเคอร์ติส บูชาน-ไวส์แมน อายุ 23 ปี สัญชาติอังกฤษ และ รถเก๋งซุปเปอร์คาร์ PORSCHE รุ่น 911 CARRERA S COUPE สี ดำ หมายเลขทะเบียน ฆต 9119 กรุงเทพมหานคร คันก่อเหตุที่พักแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จึงนำตัวพร้อมรถเก๋งดังกล่าวมาสอบปากคำที่ สภ.บ่อผุด ทราบว่า
ได้เช่ารถเก๋งมาจากกรุงเทพฯ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะสมุย เมื่อเย็นวันที่ 30 มกราคม 2569 ช่วงค่ำที่เกิดเหตุ ได้ขับรถพาแฟนสาวไปฉลองวันเกิด โดยได้ขับรถด้วยความสนุกสนาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา “ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น,ขับรถประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน และ ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ” (ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 43(4), (8)) มีโทษปรับสูงสุด 5,000 - 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมดำเนินการส่งเปรียบเทียบปรับดำเนินคดีในขั้นสูงสุด
พ.ต.ท.บุญเชิด มณีชัย สวป สภ.บ่อผุด กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติ ที่ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ขอขอบคุณประชาชนและสื่อโซเชียลที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสจนมีการติดตามและจับกุมได้ดังกล่าว ซึ่งจะนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางที่เป็นรถเก๋งส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุย และประสาน ตม ขึ้นบัญชีดำและส่งกลับประเทศต่อไป
โดยก่อนการจับกุมได้มีประชาชนโพสต์แจ้งว่า เมื่อเวลา 09.00 – 10.00 น. วันที่ 30 ม.ค. 69 ได้พบรถคันนี้ขับแซงด้วยความเร็วสูง บนถนนทางหลวง 44 (กระบี่-กาญจนดิษฐ์) มุ่งหน้าไปสุราษฎร์ธานี ต่อมาช่วงบ่ายมีผู้พบขับรถออกจากท่าเรือเฟอร์รี่หน้าทอน เกาะสมุย ด้วยความเร็วสูง ช่วงค่ำได้ขับเปิดกระจกรถสูบบุหรี่ เร่งเครื่องแซงบนเส้นทึบ (เขตห้ามแซง) บริเวณบ้านแม่น้ำ มุ่งหน้าไปแยกบ่อผุด และเวลา 19.45 น.ขับรถจอดเกือบกลางถนน แถวฟิชเชอแมนวิลเลจ แยกบ่อผุด ทำตัวกร่างลงมาหาเรื่องด่าฝรั่งต่างชาติที่ขับรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้า เสร็จแล้วขับไปอย่างเร็วแซงปาดซ้ายขวาจนมีผู้บันทึกภาพร้องเรียน นำไปสู่การจับกุมดังกล่าว