"เครือข่าย" ชน "กระแส" สนาม ชุมพร ค่ายบ้านใหญ่ "ลูกหมี - ภูมิใจไทย" เปิดศึกกับ "อภิสิทธิ์ - ประชาธิปัตย์" ใครจะคว้าชัย

สนามเลือกตั้ง สส.ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในช่วงโค้งสุดท้ายมีความเข้มข้นดุเดือดไม่น้อย ระหว่าง "เครือข่าย" บ้านใหญ่ "ลูกหมี" ชุมพลจุลใส อดีต สส.ชุมพร หลายสมัย กับ "กระแส" การหวนกลับมาของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
จังหวัดชุมพรมี 8 อำเภอ ประชากรกว่า 5 แสนคน เป็นจังหวัดหัวเมืองของภาคใต้ ถือเป็นประตูเข้าสู่ 14 จังหวัดภาคใต้ มีภูมิประเทศ ทิศตะวันออกติดฝั่งทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระนอง ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นประตูเงินประตูทอง ขนาบด้วยสองฝั่งมหาสมุทร ที่หลายพรรคการเมืองหมายมั่นอยากปักธงชิงชัย มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ไว้เป็นฐานกำลังทางการเมือง จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ 8 อำเภอ แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง
ชุมพรเขต1 ได่แก่ อำเภอเมืองชุมพร ยกเว้นตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก ตำบลถ้ำสิงห์ และอำเภอสวี (ยกเว้นตำบลเขาทะลุ ตำบลเขาค่าย)
ชุมพรเขต 2 อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว และอำเภอเมืองชุมพร (เฉพาะ ตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลบางลึก และตำบลถ้ำสิงห์)
ชุมพรเขต 3 อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตำโก และอำเภอสวี (เฉพาะตำบลเขาทะลุ ตำบลเขาค่าย)
การเลือกตั้ง สส.ชุมพร ครั้งนี้มีผู้ลงสมัครทั้ง 3 เขตเลือกตั้งจำนวน 20 คน จาก 11 พรรคการเมือง
ชุมพร เขต1 มีผู้สมัคร สส.ได้แก่ หมายเลข 1 นายชวลิต อาจหาญ พรรคพลังประชารัฐ , หมายเลข 2 พ.ต.อ.สิทธิพร พุ่มพะเนิน พรรคเพื่อไทย , หมายเลข 3 นางสาวชุติมา ชุมขุน พรรคประชาชน , หมายเลข 4 นายวิชัย สุดสวาสดิ์ พรรคภูมิใจไทย , หมายเลข 5 นางสาวหนึ่งฤทัย พันกุ่ม พรรคกรีน , หมายเลข 6 นายสุรชัย แดงละอุ่น พรรคประชาธิปัตย์ , หมายเลข 7 นายชัย กายศิหัตถาคุณ พรรคประชากรไทย
ชุมพรเขต 2 มีผู้สมัคร สส.ได้แก่ หมายเลข 1 ด็อกเตอร์ ธน บุญเกิด พรรคเสรีรวมไทย , หมายเลข 2 ด็อกเตอร์ รุจินาถ ศรีสุวรรณ พรรคเพื่อไทย , หมายเลข 3 นางสาวจินดารัตน์ ชูคง พรรคประชาชน , หมายเลข 4 นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ พรรคภูมิใจไทย , หมายเลข 5 นายสราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ , หมายเลข 6 นายสันต์ แซ่ตั้ง พรรคกล้าธรรม , หมายเลข 7 นายสมมิตร ทองเหลือ พรรคโอกาศใหม่
ชุมพร เขต 3 มีผู้สมัคร สส.ได้แก่ หมายเลข 1 นายสันต์ ฉิมหาด พรรคโอกาสใหม่ , หมายเลข 2 นายไตรฤกษ์ มือสันทัด พรรคเพื่อไทย , หมายเลข 3 นายชุตินันท์ คงท่าเรือ พรรคประชาชน , หมายเลข 4 นายสุพล จุลใส , พรรคภูมิใจไทย , หมายเลข 5 นายมีศักดิ์ ภัคดีคง พรรคประชาธิปัตย์ , หมายเลข 6 นายสมบัติ ทองหัตถา พรรคเศรษฐกิจ
เมื่อดูตัว ดูกรี ของว่าที่ผู้สมัคร สส.ชุมพร ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งในครั้งนี้ ตังเต็งคงไม่พ้นค่ายบ้านใหญ่ที่มีแม่ทัพชื่อ "ลูกหมี" นายชุมพล จุลใส อดีต สส.ชุมพรหลายสมัย ซึ่งสมัยที่ผ่านมา "ลูกหมี" นำผู้สมัคร สส.ในค่ายบ้านใหญ่ เข้าอยู่สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ สามารถนำทีมโค่นพรรคประชาธิปัตย์ ที่ใครๆ ก็พูดว่า "เอาเสาไฟฟ้าลงก็ชนะ" ล้มลงอย่างราบคาบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง
เลือกตั้งครั้งนี้ "ลูกหมี" นำทีมอดีต สส. มาอยู่ค่ายสีน้ำเงิน พรรคภูมิใจไทย ชุมพรเขต 1 นายวิชัย สุดสวาดิ์ "สส.วิชัย" อดีต สส.2 สมัย, ชุมพรเขต3 นายสุพล จุลใส "สส.ลูกช้าง" พี่ชายของ "ลูกหมี" อดีต สส.3 สมัย ส่วนชุมพร เขต2 นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ "รองกิต" อดีตอดีต ส.อบจ.และรองนายก อบจ.ชุมพร เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ที่ "ลูกหมี" บ้านใหญ่ ส่งลงสมัครแทน นายสันต์ แซ่ตั้ง อดีต สส.เจ้าของพื้นที่ ซึ่งย้ายไปอยู่กับ "กลุ่ม 16 สส." ของ "เสี่ยเฮ้ง" นายสุชาติ ชมกลิ่น บ้านใหญ่แห่งภาคตะวันออก และ "เสี่ยเฮ้ง" พาย้ายค่ายไปฝากไว้กับ "พรรคกล้าธรรม" ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
สำหรับสนามเลือกตั้งในครั้งนี้ คู่แข่งของทีม "บ้านใหญ่" คงไม่พ้นพรรคในตำนานของภาคใต้ นั่นก็คือ "ประชาธิปัตย์" โดยชุมพร เขต1 นายสุรชัย แดงละอุ่น หรือ "นายกโท้ง" อดีตนายก อบต. ที่ผ่านมาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง สังกัดอยู่หลายพรรคการเมือง แต่สอบไม่ผ่าน มาครั้งนี้ได้ลงในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เพราะ นายอิสรพงษ์ มากอำไพ "สส.ตาร์ท" อดีต สส.ชุมพรเขต1 พรรคประชาธิปัตย์ แต่สมัยที่ผ่านมาได้เสียแชมป์ให้กับ "บ้านใหญ่" ของลูกหมี มาสมัยนี้ไม่ลงสมัคร แต่หลีกทางให้กับ "นายกโท้ง" คู่หูเพื่อนสนิทของ "โกหีต" นายอำไพ มากอำไพ ผู้เป็นบิดาลงแทน พร้อมเป็นฐานเสียงหนุนให้เต็มที่
ชุมพรเขต 2 นายสราวธ อ่อนละมัย "สส.เอก" อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย แต่สมัยที่ผ่านมาพ่ายให้กับทีมบ้านใหญ่อย่างขาดลอย และได้คะแนนมาในลำดับที่ 3 มาสมัยนี้ลงแก้มืออีกครั้งหวังทวงคืนแชมป์ ส่วนชุมพรเขต3 นายมีศักดิ์ ภัคดีคง อดีตอธิบดีกรมประมง ขอลงแก้มืออีกครั้ง ลงครั้งแรกสมัยที่ผ่านมาพ่ายให้กับ "ลูกช้าง" นายสุพล จุลใส พี่ชายของ "ลูกหมี"
หากวิเคราะห์ฟันธงว่าพรรคไหนเป็นผู้คว้าชัยการเลือกตั้งในครั้งนี้ หากมองตามเนื้อผ้าหน้างานของคนในพื้นที่ ทีมบ้านใหญ่ของ "ลูกหมี" มีขุมกำลังหนาแน่นจากเครือข่าย "ทีมพลังชุมพร" ที่มี นายนพพร อุสิทธิ์ "นายกโต้ง" นายก อบจ.ชุมพร เป็นกัปตันผู้คุมทีม ซึ่ง "นายกโต้ง" มีสถานะเป็นพี่เขยของ "ลูกหมี" นั้นเอง ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทีมพลังชุมพร ได้ขับเคลื่อนคุมการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ เทศบาล, อบต. และ ส.อบจ. แบบเบ็ดเสร็จ ไว้เกือบ 100% ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งใน 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร
นอกจากนั้น "ทีมพลังชุมพร" ที่มี "นายกโต้ง" เป็นผู้คุมทีม และมี "ลูกหมี" เป็นนายหัวใหญ่ ได้ทำกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายกลุ่มพลังสตรีพลังชุมพร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มกิจกรรมทางสังคมอีกหลายกลุ่ม ทำกิจกรรมต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายโยงใยเหมือนใยแมงมุมมาตลอดทั้งปี
สนามเลือกตั้งในครั้งนี้ คู่แข่งของค่ายบ้านใหญ่ "ลูกหมี" ก็ยังเป็นค่ายเดิมคือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ค่ายบ้านใหญ่โค่นมาแล้ว แม้ครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้หวนมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ทำให้ กระแสกลับมาดีขึ้นกว่าเดิม
ดังนั้น "ทีมบ้านใหญ่" ที่สร้างขุมกำลังเครือข่ายไว้อย่างหนาแน่นดั่งใยแมงมุมครอบคลุมทั้งจังหวัด คาดว่ายังคงได้เปรียบในสนามเลือกตั้งครั้งนี้
แต่อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ สนามเลือกตั้ง สส.ชุมพร "ลูกหมี" บ้านใหญ่ "ค่ายภูมิใจไทย" ชนกับ "อภิสิทธิ์" พรรคประชาธิปัตย์" ต้องจับตารอลุ้นด้วยความระทึกระหว่าง "เครือข่าย" กับ"กระแส" ใครจะคว้าชัย