บุกจับถึงบ้าน! ว่าที่นายก อบต.เกาะยอจ้างวานฆ่า “กำนันยอง” ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง จ.สงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจนำหมายจับเข้ารวบตัว “ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ” ว่าที่นายก อบต.เกาะยอ จ.สงชลา ถึงบ้านพัก หลังศาลออกหมายจับในคดีเป็นผู้จ้างวานฆ่า “กำนันยอง” ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ ขณะขับรถกลับบ้าน หลังก่อนหน้านี้จับมือปืน-คนขับรถได้
วันนี้ (31 ม.ค.) พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รอง ผบก.ภ.จว.สตูล ได้นำกำลังพร้อมหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุง ที่ จ.27/69 ลงวันที่ 30 มกราคม 2569 เข้าจับกุม ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ อายุ 62 ปี ว่าที่นายก อบต.เกาะยอ ที่บ้านพักใน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ในข้อหาเป็นผู้จ้างวานร่วมกันฆ่านายพะยอม สังข์ทอง หรือ “กำนันยอง” อดีตกำนัน ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ ซึ่งเป็นผู้สมัคร นายก อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยการไตร่ตรองไว้ก่อน และทำการตรวจค้นบ้านพักหาวัตถุพยาน และได้ยึดวัตถุพยานไปได้จำนวนหนึ่ง ที่เชื่อมโยงกับคดี และนำผู้ต้องหาไปยัง สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง ท้องที่เกิดเหตุ ในการดำเนินคดีต่อไป
ก่อนที่เจ้าหน้ารที่จะจับกุม ร.ต.ท.โกวิทย์ ตำรวจนอกราชการ ในครั้งนี้ ทีมงานสืบสวนสอบสวนของ ภ.จว.ภาค 9 ได้ติดตามสืบสวนสอบสวนจนเข้าจับกุมนายธันพิสิษฐ์ ปัญจสุวรรณ์ อายุ อายุ 48 ปี ชาว ต.พะวง อ.เมือง สงขลา มือปืน ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และจับกุมนายวิทวัฒน์ บุญสนอง ผู้ทำหน้าที่ขับรถให้มือปืน อายุ 41 ปี ชาว ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดยเส้นทางในการสืบสวนพบว่า หลังยิงกำนันยอง กลุ่มมือปืนได้ขับรถเข้าไปที่บ้านพักของ ร.ต.ท.โกวิทย์ ที่บ้านพักใน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
ทั้งนี้ นายพะยอม หรือกำนันยองได้ถูกมือปืนขับรถประกบยิงเสียชีวิตขณะที่ขับรถยนต์ ส่งทีมงานหลังจากการหาเสียง เหตุเกิดในท้องที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ กับ อ.รัตภูมิ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2568 ทำให้การเลือกตั้ง อบต.ท่าชะมวง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา เหลือผู้สมัครเพียง 1 คน ซึ่งผลการเลือกตั้งที่ออกมา ประชาชนผู้ใช้สิทธิฺ์ออกเสียงลงคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ “โนโหวต” มากกว่าคะแนนของผู้สมัครอีกคนที่เหลือ ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่
สำหรับ ร.ต.ท. โกวิทย์ รัชนียะ เป็นผู้สมัครนายก อบต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ที่ได้รับการเลือกตั้ง และอยู่ระหว่างการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.สงขลา แต่มาถูกจับในข้อหาร่วมกันฆ่าและจ้างวานฆ่า “กำนันยอง” เสียก่อน
สำหรับคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ตายเป็นคนใกล้ชิดนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รมช.มหาดไทยและอดีตนายก อบจ.สงขลา ที่เป็นผู้ สนับสนุนให้ “กำนันยอง” ลงสมัครนายก อบต.ท่าชะมวง ส่วน ร.ต.ท.โกวิทย์ ในอดีตเคยเป็นตำรวจติดตามนายถาวร เสนเนียม อดีต รมช.มหาดไทย