หวั่นเกิดเหตุช่วงเลือกตั้ง! รอง ผบ.ตร.สั่งการเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังชายแดนใต้

ปัตตานี - รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผบ.ศปก.ตร.สน.เรียกประชุมวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้-สงขลา กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวด-เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (31 ม.ค.) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) เป็นประธานในการประชุมติดตามและวางมาตรการป้องกันเหตุความไม่สงบในห้วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึง จ.สงขลา โดยมี พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมด้วย พล.ต.ท.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน., พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตลอดจนผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันเลือกตั้ง และช่วงการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง และบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส และยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิได้อย่างปลอดภัยและเสรี
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งทั่วไป ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ตนลงพื้นที่ เพื่อกำชับและติดตามการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเข้มงวด ทั้งในส่วนของหน่วยเลือกตั้ง ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้วางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ได้มีการวางแผนป้องกันเหตุและมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับจุดเสี่ยงบางพื้นที่ จำเป็นต้องประสานงานร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งต้องเพิ่มความรอบคอบให้มากที่สุด
พล.ต.อ.สำราญ ระบุอีกว่า ผู้ที่ไม่หวังดีอาจอาศัยช่องว่างในการก่อเหตุ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถแยกผู้ก่อเหตุออกจากประชาชนทั่วไปได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด