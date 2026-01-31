ภูเก็ตดัน “อ่องหลาย” สับปะรด GI สู่เทศกาล Phuket Pineapple Festival 2026 ชูผลไม้มงคลเชื่อมวัฒนธรรม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – จังหวัดภูเก็ตดัน “อ่องหลาย” สับปะรด สินค้า GI ของภูเก็ต สู่เทศกาล Phuket Pineapple Festival 2026 ชูผลไม้มงคลเชื่อมวัฒนธรรม ปีนี้จัดเพียง 200 กล่อง ส่งทั่วไทย
นายสุวิทย์พันธ์ เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็ประธานการแถลงข่าว "อ่องหล่ายโปบี้เป่งอ้าน 2026 โดยมี ดร.ขวัญณพัทสร ชาญทะเล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รู้รักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ เกษตรจังหวัดภูเก็ต นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และนายนพัตธร เพชรโชติ รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม บอกเล่าเรื่องราว “อ่องหลาย โป๊ปี่เป่งอ๊าน” ในงาน Phuket Pineapple Festival 2026 (ปีที่ 11)
เทศกาลดังกล่าวถือเป็นเทศกาลเรียกโชคลาภของชาวภูเก็ตในช่วงเดือนสาม ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ตามวิถีชุมชนไทยเชื้อสายจีน ครอบครัวและญาติพี่น้องจะกลับมาพบปะสังสรรค์ ทำความสะอาดบ้านเรือน เตรียมของไหว้เจ้าและระลึกถึงบรรพบุรุษ เด็ก ๆ เฝ้ารออั่งเปา ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกครอบครัว
“อ่องหลาย” เป็นคำเรียกสับปะรดภูเก็ตในภาษาจีนฮกเกี้ยน โดยคำว่า “อ่อง” หมายถึง โชคลาภ และ “หลาย” หมายถึง มา สับปะรดภูเก็ตเป็นผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และเป็นผลไม้มงคลที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะช่วงตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22–24 กุมภาพันธ์ 2569 และคืนวันสุดท้ายมีพิธีไหว้เทวดาเพื่อขอพรให้ปีใหม่เต็มไปด้วยความสุขและโชคลาภ ชาวภูเก็ตจึงนิยมใช้อ่องหลายลูกงามที่สุดสำหรับการไหว้เทพเจ้า
บริษัท รู้รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต นำเสนออ่องหลายลูกสวยจากเกาะภูเก็ต สำหรับใช้เยี่ยมญาติผู้ใหญ่และไหว้ขอพร พร้อมร่วมทำบุญ โดยทุกกล่องสมทบทุน 69 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลถลาง ทั้งนี้ปีนี้มีจำนวนจำกัด 200 กล่อง กล่องละ 2 ลูก ส่งฟรีทั่วประเทศ ผู้สนใจในพื้นที่ภูเก็ตรับสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต หรือสั่งซื้อได้ที่ ดร.ขวัญณพัทสร ชาญทะเล โทร. 081-262-4799 พร้อมเชิญชวนร่วมถ่ายภาพและติดแฮชแท็ก #PhuketPineapple
ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งสับปะรดภูเก็ตมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ โดยหน่วยงานภาครัฐด้านวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน และการเกษตร ได้ร่วมกันเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับมิติทางวัฒนธรรม และขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้สับปะรดภูเก็ตจะมีรสชาติดีมากในช่วงเดือนมีนาคม พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนให้เทศกาลดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ