ศอ.บต. จัดมหกรรม THAI DEEP SOUTH CONNECT ครั้งที่ 5 ยกทัพของดีชายแดนใต้กว่า 300 ร้านค้า กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ณ ด่านนอก–สะเดา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดมหกรรม THAI DEEP SOUTH CONNECT : ของดีพื้นที่ วิถีพื้นถิ่นชายแดนใต้ อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งนับเป็นครั้งสุดท้ายของการจัดกิจกรรมในปีนี้ โดยยกขบวนสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 300 ร้านค้า มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ลานกิจกรรมหน้า M-Village ด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางสาวขวัญจิต เคียงตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางกัณทิมา นวลศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงพาณิชย์) ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
ในการนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม THAI DEEP SOUTH CONNECT : ของดีพื้นที่ วิถีพื้นถิ่นชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ อำเภอสะเดา ด่านนอก จังหวัดสงขลา พื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้าและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ การจัดงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านสินค้า บริการ และการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งที่ 5 นับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ประกอบการ เจ้าของพื้นที่ รวมถึงทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหกรรมครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับมหกรรม THAI DEEP SOUTH CONNECT ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล โดยการจัดงานครั้งที่ 5 นี้ มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ และเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายหลังหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ของทุกวัน
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน ด่านนอก–สะเดา โดย ศอ.บต. เลือกจัดงานในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นด่านชายแดนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยมีบูธจาก SME D BANK มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบปะและเชื่อมโยงเครือข่ายกับคู่ค้าทั้งชาวไทยและนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย