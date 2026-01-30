“เท้ง - โรม” บุกภูเก็ต ชูแนวคิดรัฐบาลประชน -ภูเก็ตจัดการตนเอง อ้อนขอ 20 ล้านเสียง กลับมาเป็นรัฐบาล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “เท้ง - โรม ” นำทีมปราศรัยใหญ่ ภูเก็ต ชูแนวคิด “รัฐบาลประชาชน” ประกาศวาระภูเก็ตจัดการตนเอง แก้ปัญหาเรื้อรัง ขยะล้นเมือง น้ำเสีย จราจร เศรษฐกิจต้องดี ชีวิตต้องดีกว่าเดิม” พร้อมอ้อนขอ 20 ล้านเสียง เพื่อกลับมาเป็นรัฐบาล
วันนี้(30ม.ค.69) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระทู้ จ.ภูเก็ต คาราวานหาเสียงพรรคประชาชน สายภาคใต้ 2 “บินหลาดง” โดย “เท้ง” นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน รังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเวทีปราศรัยใหญ่เพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียง ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 1 พรรคประชาชน เบอร์ 3, นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน เบอร์ 6 และ นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 3 พรรคประชาชน เบอร์ 2 โดยมีประชาชนชาวภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น มาร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังการปราศรัยในครั้งนี้อย่างคึกคัก
โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าเลือกพรรคส้มจะได้รัฐบาลของประชาชนประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมาสอนให้เรารู้แล้วว่า ถ้าไม่กาพรรคส้ม การเมืองแบบเดิมๆกลับมาแน่นอน การเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ชาวภูเก็ตภูมิใจไปกับเรา เลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเลือกส้มทั้งจังหวัด และในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถ้าตัดกรุงเทพ ออกไป พรรคนี้เป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของบัญชีรายชื่อ การเลือกตั้งครั้งที่แล้วคนภูเก็ต คนใต้แสดงให้เห็นแล้วว่าอยากได้การเมืองที่โปร่งใส การเมืองที่ดีกว่าเดิม เพราะนั้นครั้งนี้ขออีกหนึ่งครั้งเลือกภูเก็ตทั้งจังหวัด
การเลือกตั้งครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่ากาก้าวไกลประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะคนไทยตื่นรู้หมดแล้ว ครั้งนี้เราเอาจริง มั่นใจว่าครั้งนี้ สส.เขตทั้ง 3 คนจะปักธงส้มในภูเก็ตด้วยคะแนนเสียงของประชาชนอย่างแน่นอน และอยากให้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ ซึ่งครั้งที่ผ่านมาได้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงที่สุด
นายณัฐพงษ์ ยังได้กล่าวต่อไปว่า ภูเก็ตมีปัญหาหลายๆอย่างที่อยากมาพัฒนาให้ดีขึ้น เช่นปัญหาขยะล้นเมือง น้ำเสียที่ปล่อยลงทะเล ปัญหารถติด เศรษฐกิจสีเทาก็ยังมี ปัญหาต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีรัฐบาลประชาชน ที่เอาจริงเอาจังกับวาระประชาชน ผลักดันการทุจริตคอรัปชั่น ผลักดันสีเทาออกจากจังหวัดภูเก็ต ผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจ ตนยืนยันว่าไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนหากขาดการกระจายอำนาจ ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่จัดการตนเองได้ หากให้อำนาจ เอาเงินมาอยู่ที่ภูเก็ต ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราทำได้แบบนี้ได้การพัฒนาภูเก็ตจะดีกว่านี้แน่นอนแต่ที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งทำอีกแบบทำให้การแก้ปัญหาทำไม่ได้อย่างแต่จริง
การเลือกตั้งครั้งนี้ อยากให้ทุกคนเลือกด้วยความหวัง เลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลง เชื่อมั่นในพลังของประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ขอ 20 ล้านเสียง เพื่อเปลี่ยนจากฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาล และตนพร้อมที่จะมาแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ต
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกกว่า ในขณะที่เราต้องการการเมืองที่โปร่งใส แต่ที่ผ่านมาพบว่าการใช้จ่ายโครงการต่างๆในภาคใต้หลายๆโครงการที่ทิ้งร่องรอยความล้มเหลวไว้ เช่น โครงการสนามกีฬาร้าง ท่าเรือร้าง และอะควาเรียมร้าง แค่ 3 โครงการงบประมาณก็กว่า 3 พันล้านแล้ว ดังนั้นคนที่บอกว่ารักชาติจะต้องรักประชาชนด้วย นักการเมืองหน้าไหนปากบอกว่ารักชาติแต่เข้าไปโกงกินอย่าไปเชื่อ เพราะฉะนั้นเงิน 3,000 ล้านที่สร้างแล้วทิ้งถ้าตกมาถึงจะทำให้การแก้ปัญหาของประชาชนทำได้ดีขึ้นแน่นอน เพราะฉะนั้นครั้งนี้จะต้องสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมือง ขอโอกาส อีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยทรยศประชาชน
ด้าน นายรังสิมันต์ ได้กล่าวถึงประเด็นธุรกิจสีเทาและระบบส่วย โดยยืนยันว่าหากพรรคประชาชนได้รับโอกาสเข้าไปบริหารประเทศ จะดำเนินการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความโปร่งใสและตัดวงจรทุจริต พร้อมขอให้ประชาชนเลือกพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ เพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอำนาจโหวตนายกฯ ของ สว. เหมือนในอดีต
อย่างไรก็ตามหลังจบเวทีปราศรัย นายณัฐพงษ์ ได้ขอให้ประชาชนที่มาร่วมรับฟังคำปราศรัย ร่วมเปิดไฟจากมือถือ เพื่อร่วมกันสร้างทะเลดาวให้เกิดขึ้นที่ภูเก็ต