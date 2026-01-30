ชมรมตรังต้านโกงเผยพบการจดรายชื่อเพื่อเตรียมซื้อเสียงทั้ง 4 เขต จี้ กกต.เร่งจัดการ

ตรัง - ชมรมตรังต้านโกงเผยพบการจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเตรียมซื้อเสียงทั้ง 4 เขต หัวละ 500 บาท ห่วงบางพื้นที่มีคนของรัฐหรือมีผู้นำชุมชนลงไปเอี่ยวด้วย จี้ กกต.เร่งจัดการอย่าอ้างแค่ไม่มีหลักฐาน
วันนี้ (30 ม.ค.) นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ ประธานชมรมตรังต้านโกง กล่าวว่า ขณะนี้พบกระแสการจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเตรียมซื้อเสียงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั้ง 4 เขต ทำให้ห่วงว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ อาจจะมีการใช้เงินทุ่มซื้อเสียงกันอย่างน่ากลัว โดยเบื้องต้นพบว่าอยู่ที่หัวละ 500 บาท ซึ่งต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนที่สูงถึงหัวละ 1,000 บาท ทั้งนี้เพราะเที่ยวนี้มีจำนวนทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองลงแข่งขันกันน้อย แต่ก็ต้องมารอดูในช่วงโค้งสุดท้ายอีกที เพราะอาจจะมีการปรับขึ้นเป็นหัวละ 1,000 บาทก็ได้ เพื่อหวังเอาชนะฝ่ายตรงข้าม
สำหรับสิ่งที่น่ากังวลก็คือพบว่า บางพื้นที่ถึงขั้นมีคนของรัฐ หรือมีผู้นำชุมชน ลงไปจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และทำความตกลงจำนวนเงินกับชาวบ้านเองเลย ขณะที่ กกต.ก็อ้างว่า แม้จะมีกระแสข่าวนี้เกิดขึ้น แต่ก็ทำการจับกุมได้ลำบาก เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจน และยังอยู่แค่ขั้นเตรียมการเท่านั้น ทั้งที่ผู้คนทั่วไปต่างรู้กันดีว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่าง 2 พรรค หรือระหว่างกระแส กับกระสุน ซึ่ง กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยก็สามารถเข้าไปยับยั้งได้ และไม่ควรปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น
“เงินแค่ 500 บาท หรือเฉลี่ยปีละ 125 บาท ไม่ควรนำมาซื้อเสียงของใครได้ ซึ่งมันไม่คุ้มกับความเสียหายของชาติบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นก็ยังเกิดกระแสรับเงินแล้วแต่ไม่กาให้ใคร ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วจะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน ถึงแม้จะมีการพูดกันหนาหูในประเด็นนี้กันมากก็ตาม จนอาจทำให้ไม่มีการกล้าปล่อยเงินลงไปเยอะ เพราะกลัวจะทุ่มเสียเปล่า ส่วนปัญหาของการใช้อิทธิพล พบว่ามีบ้างแต่ไม่รุนแรง และไม่น่าจะถึงขั้นข่มขู่ทำร้ายฝ่ายใด” ประธานชมรมตรังต้านโกง กล่าว