แฟนคลับยังเหนียวแน่ “อภิสิทธิ์” ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง ขอประชาชนช่วยเลือกเพื่อคุมเกม

พังงา – แฟนคลับยังแน่น “อภิสิทธิ์” หัวหน้าพรรค ปชป. บุกพังงา ช่วยผู้สมัครหาเสียง ชาวบ้านแห่ต้อนรับอบอุ่น เน้นย้ำนโยบายแก้ปากท้องทำการเมืองสุจริต หลังจากผลโพลมีเก้าอี้ 40 ที่นั่ง ขอให้ประชาชนช่วยเลือกเพื่อคุมเกมให้กับประชาชน
วั้นนี้ ( 30 มกราคม 2569) ผู้สื่อข่าวรายการบ้าที่บริเวณสวนสมเด็จเมืองพังงา บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดพังงาคึกคักเป็นพิเศษ เมื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสส. ในเขต 1 เขต 2 พื้นที่จังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร (กุลจรรยาวิวัฒน์)' ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 และ นาสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร ทนายเอก ประธานทนายความจังหวัดพังงา ผู้สมัคร สส.เขต 1 เบอร์ 4 พื้นที่ อ.ทับปุด อ.เกาะยาว อ.ตะกั่วทุ่ง และอ.เมืองพังงา ส่วนผู้สมัครเขต 2 นายกุศล ทนังผล อดีตนายก อบต.หล่อยูง ลงแข่งเขต 2 เบอร์ 4 อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง และ อ.คุระบุรี
สำหรับการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงและร่วมรับฟังปัญหาในพื้นพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงและร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่ ซึ่งมีประชาชนในแต่ละอำเภอเดินทางมาให้การการต้อนรับอย่างล้นหลาม มีประชาชนในพื้นที่เข้ามาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
โดยทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายหลัก เน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ราคาพืชผลทางการเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพังงาเพื่อให้กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน นายอภิสิทธิ์ฯ ระบุว่า พังงาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง และผู้สมัครของพรรคมีความพร้อมที่จะเข้ามาสานต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวพังงา
สำหรับการกลับมาพังงาครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่าพี่น้องประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงและความกินดีอยู่ดี จึงขอโอกาสให้ผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานรับใช้ทุกคนพร้อมการดึงฐานเสียงเก่าและขยายฐานเสียงใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญ โดยเน้นภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและประสบการณ์ในการบริหารงาน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้การตอนรับเป็นอย่างมาก และพี่น้องชาวใต้ ซึ่งมองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอบรับเป็นอย่างดีเพื่อต้องการให้ทำการเมืองทุจริต ต้องการต่อสู้กับการซื้อเสียง ขอให้ประชาชนทุกคนหนักแน่นไปจนถึงวันเลือกตั้งเพื่อให้ตั้งต้นกันใหม่ในการทำการเมืองสุจริตเพื่อเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่ดี ชีวิตที่ดี สำหรับผลโพสที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีเก้าอี้ 40 ที่นั่ง
ตนขอให้ทุกคนได้ช่วยกันเติมเต็มให้กับประชาธิปัตย์เพื่อคุมเกมให้กับประชาชนซึ่งรัฐบาลใหม่ต้องเป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ปราบทุนเทาจริง และต้องเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ถูกใครครอบงำไปข้างนโยบายที่แตกแยกและขอให้ประชาชนเดินกำลังให้กับพรรคประชาธิปัตย์ สำหรับถ้าดูตามโพสในพื้นที่ภาคใต้คะแนนบัญชีรายชื่อถือว่าดีมากส่วนในพื้นที่เขตถ้าไม่มีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนก็คงจะได้เยอะพอสมควร โดยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่ใช่แค่วันเลือกตั้งขอให้ประชาชนหายไปด้วยบ้านบ้านเมืองที่สุจริต ตั้งต้นให้กับประเทศไทยเพื่อเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจที่ดียั่งยืนและมีชีวิตที่ดีต่อพี่น้องประชาชนต่อไป