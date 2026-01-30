"อภิสิทธิ์"ขอใจคนใต้ สร้างการเมืองสุจริต ไล่คนซื้อเสียงพ้นภาคใต้ แฟนพันธุ์แท้วัย 85 ปี ถือไม้เท้ามายืนรอมอบช่อดอกไม้

กระบี่ – “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงที่กระบี่ ขอใจคนใต้ สร้างการเมืองสุจริต ไล่คนซื้อเสียงออกไปให้พ้นภาคใต้ แฟนพันธุ์แท้วัย 85 ปี ถือไม่เท้ายืนรอมอบช่อดอกไม้ เป็นกำลังใจให้นายอภิสิทธิ์
วันนี้ ( 30 ม.ค.69 ) ที่ตลาดสดมหาราช ต.ปากน้ำ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยทีมงานของพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พบปะประชาชนกว่า 500 คน เพื่อช่วยขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัคร สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ใน จ.กระบี่
ทันทีที่ นายอภิสิทธิ์ มาถึงได้ขึ้นรถปราศรัยพบปะพูดคุยนโยบายพรรค ที่จอดยู่หน้าตลาดสด ได้มีประชาชนที่มาเดินตลาด เข้ามาขอถ่ายรูปและมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ นอกจากนั้นได้มีหญิงวัยชรา ทราบชื่อต่อมา คุณยายสมบูรณ์ หิรัญกิจรังษี วัย 85 ปี ชาวกระบี่ ได้ถือช่อดอกไม้ มีมีดอกทานตะวันและดอกกุหลาบ มายืนรอมอบให้กับนายอภิสิทธิ์ ทันทีที่นายอภิสิทธิ์ ลงจากรถปราศรัย ก็ได้เข้าไปสวมกอดคุณยาย พร้อมกับรับช่อดอกไม้ และรับพรจากคุยาย จากการสอบถามคุณยายสมบูรณ์ ทราบว่าเป็นแฟนตัวยงของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เคยเลือกพรรคไหนเลย นอกจากพรรคประชาธิปัตย์
หลังจากพบปะถ่ายรูปกับประชาชนที่มารอให้กำลังใจ นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองอีกครั้ง ต้องไล่คนซื้อเสียงออกจากภาคใต้ แล้วก็กลับมา ผนึกกำลังกัน ช่วยสร้างการเมืองที่สุจริต ประชาธิปัตย์ เคยเป็นกำลังในเรื่องนี้เคียงข้างกับพี่น้องชาวใต้มาแล้ว ผมมั่นใจว่า 8 กุมภานี้พี่น้องชาวใต้จะกลับมาร่วมกับประชาธิปัตย์ทำเรื่องนี้อีกครั้ง ไม่มีการขายเสียงขายสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวด้วยว่า ตอนนี้กระแสการซื้อเสียงในภาคใต้ค่อนข้างรุนแรง แต่ประชาธิปัตย์ ก็เดินสายพูดกับทุกจังหวัดที่ไปว่าอย่าไปจำนนต่อเรื่องของการซื้อเสียง อย่าไปจำนนต่อทุนเทา
สำหรับผู้สมัครส.ส.ปชป.จังหวัดกระบี่ เขต 1นายวศิน ศิริเกียรติกุล หมายเลข 4 เขต 2 นายกฤตพร บุษย์เพชร หมายเลข 4 และ เขต3 นายสุกิติ พรหมทอง หมายเลข 1