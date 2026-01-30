พรรคภูมิใจไทยปิดเมืองสตูล ขนทัพประกาศศักดา “ปกป้องสถาบัน-สร้างเศรษฐกิจฮาลาล”

สตูล – พรรคภูมิใจไทยปิดเมืองสตูล ขนทัพขุนพลประกาศศักดา “ปกป้องสถาบัน-สร้างเศรษฐกิจฮาลาล” ด้าน “พิพัฒน์” ลั่นจะสามารถกวาดเก้าอี้ ส.ส. ในพื้นที่ภาคใต้ได้ถึง 31 ที่นั่ง ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน
วานนี้ (29 ม.ค.) พรรคภูมิใจไทยเปิดเวทีปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้าย ณ สนามสี่แยกเจ๊ะบิลัง ท่ามกลางมวลชนกว่า 5,000 คน นำโดยขุนพลระดับรัฐมนตรีและแกนนำแถวหน้าของพรรค อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคและแม่ทัพภาคใต้, นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม, นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รวมถึงผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อและ ส.ส. ในพื้นที่ภาคใต้ที่ตบเท้าเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
โดย นายพิพัฒน์ ได้ประกาศความเชื่อมั่นบนเวทีว่า จากกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมและผลงานที่จับต้องได้ พรรคภูมิใจไทยจะสามารถกวาดเก้าอี้ ส.ส. ในพื้นที่ภาคใต้ได้ถึง 31 ที่นั่ง ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังชูนโยบายยุทธศาสตร์สันติภาพผ่านการสร้างงานและรายได้ เพื่อยกระดับชีวิตคนชายแดนใต้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมจะนะ : เตรียมผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและศูนย์กลางอาหารฮาลาลโลก เชื่อมโยงการปศุสัตว์ (แพะ-แกะ-โค) ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
เศรษฐกิจพลังงาน : ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานในที่สาธารณะรกร้างกว่า 1 ล้านไร่ สร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือนละ 2.4 แสนบาท/ปี, ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย : เสนอโครงการสร้างสวนสนุกระดับโลก (Disney World) ในพื้นที่ EEC เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก และยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เหนือกว่าสิงคโปร์ และ สวัสดิการมุสลิม : ตั้งกองทุนฮัจญ์และอุมเราะห์ จัดการระบบสุสาน (กุโบร์) และนโยบายทำสุนัตฟรีในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ
ขณะที่ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ปราศรัยเรียกเสียงเชียร์กึกก้อง ปกป้องสถาบันหลัก ย้ำชัดภูมิใจไทยคือพรรคที่แสดงจุดยืนปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างชัดเจนที่สุดในสภา ไม่มีการแก้ ม.112 โดยเด็ดขาด พร้อมต้านทุนเทา ประกาศจุดยืนไม่เอาคาสิโน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรไทยมีดีกว่าการขายอบายมุข ขณะที่ด้านคุณภาพชีวิต ชูนโยบาย 1 อำเภอ 1 ศูนย์บำบัดยาเสพติด และการศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมดึงเอกชนลงทุนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก
ด้าน นายพิบูลย์ รัชกิจประการ (โกโต) อดีต ส.ส. ยืนยันผลงาน 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการสนามบินสตูล (งบศึกษา 70 ล้าน) และโครงการสะพานข้ามคลองตำมะลังไปปูยูและท่าส้ม เพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจใหม่ให้คนพื้นที่ พร้อมย้ำว่า “ชีวิตนี้มอบให้คนสตูล” ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
ด้าน “ปีเตอร์-พีรพัฒน์” (ผู้สมัครเขต 1) สร้างความฮือฮาด้วยการนำ AI มาออกแบบภาพจำลองแหล่งท่องเที่ยวสตูล : AI การศึกษา : ดันพิกัด “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ให้เด็กสตูลเรียนพื้นฐาน AI ทุกโรงเรียนเพื่อแข่งขันระดับโลก พร้อมชูนโยบายเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน เช่น ขนมผูกรัก ด้วยแพ็กเกจจิ้งทันสมัยและการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำการตลาด
เวทีปราศรัยครั้งนี้คือการแสดงพาวเวอร์ของภูมิใจไทย ทั้งเรื่องงบประมาณ นโยบายที่จับต้องได้ และบุคลากรระดับรัฐมนตรี การที่ นายพิพัฒน์ กล้ายันเป้าหมาย 31 ที่นั่งภาคใต้ สะท้อนให้เห็นว่ากำแพงบ้านใหญ่ยังคงแข็งแกร่ง และการชูเรื่องปกป้องสถาบันควบคู่ไปกับเศรษฐกิจฮาลาล คืออาวุธสำคัญในการยึดกุมหัวใจชาวสตูลและพี่น้องมุสลิมทั่วภาคใต้ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้