เร่งแก้ปัญหาบนเกาะเต่า หลังพบตกค้างกว่า 4 หมื่นตัน

สุราษฎร์ธานี - นายอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาขยะ บนเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงการขนย้ายขยะออกจากเกาะเต่า หลังมีปัญหาขยะตกค้างกว่า 40,000 ตัน
วันนี้ ( 30 ม.ค.69 ) นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นายอภิชาติ มีเพียร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเต่า และ ภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาขยะบริเวณกองขยะ และ การขนย้ายขยะออกนอกตำบลเกาะเต่า เพื่อกำหนดแนวทางลดขยะ จากครัวเรือสู่กองขยะของเทศบาล โดยให้อำเภอร่วมกับเทศบาล และ ชุมชนในแก้ไขปัญหาขยะแบบครบวงจร
ตั้งแต่การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม,ร้านอาหาร และ ประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล เป็นต้น ก่อนที่จะทิ้งขยะทุกครั้ง ณ บ้านโฉลกบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน
นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน เปิดเผยว่า ในตอนนี้มีขยะตกค้างอยู่ประมาณ 40,000 ตัน ในพื้นที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอย 4 ไร่ ซึ่งทางเทศบาลเองมีงบประมาณในการขนออก 18 ล้านบาท ก็คิดว่าคงไม่เพียงพอ เพราะปริมาณขยะในแต่ละวันประมาณ 18-20 ตัน แนวทางคือการแก้ปัญหาคือต้องขอความร่วมมือจาคทุกภาคส่วน รวมถึงในชุมชน คือร่วมกันการคัดแยกขยะจากครัวเรือน และ ผู้ประกอบการจากต้นทาง โดยเฉพาะขยะเปียก ออกไปเพื่อไปทำปุ๋ย และคัดแยกขยะพลาสติก ขวดแก้ว และวัสดุอื่นออกในระยะยาว มีการรณรงค์ ลด และงดนำขวดเข้ามาบนเกาะเต่า ซึ่งตอนนี้ได้เจรจากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนผู้ประกอบการบนเกาะเต่า ได้ดำเนินการลด และ งดวัสดุอุปกรณ์ประเภทพลาสติกหลายรายแล้ว
นายอำเภอเกาะพะงัน ยังกล่าวอีกว่า หากไม่เร่งแก้ไข ในตอนนี้ ปล่อยไว้ และในช่วงที่ฝนตก น้ำเสียจากกองขยะ จะไหลลงมา ไม่เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้ บริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเต่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น