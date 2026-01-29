สว.สงขลาจี้รัฐบาลเร่งเยียวยาอุทกภัยหาดใหญ่ ประชาชนลำบากรอรัฐบาลใหม่ไม่ไหว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - "ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล" สว.สงขลา จี้รัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือเร่งด่วน และรอรัฐบาลใหม่ไม่ไหว
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา กลุ่มสื่อสารมวลชน และผู้สร้างวรรณกรรม กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมาแล้ว 2 เดือนกว่า แต่ความทุกข์ร้อนของคนหาดใหญ่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร สิ่งที่ได้รับหลังน้ำลดคือเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาท ซึ่งขณะนี้ยังมีกลุ่มตกค้างที่ยังไม่ได้รับอีกจำนวนหนึ่ง เนื่องจากบ้านไม่มีเลขที่ ส่วนเงินค่าช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือน ครอบครัวละ 49,500 บาท แม้เจ้าหน้าที่โยธาธิการจะลงสำรวจความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่มีคำตอบจากเทศบาลนครหาดใหญ่และจากจังหวัดสงขลาว่าจะได้เมื่อไหร่
วันนี้สภาพของประชาชนหาดใหญ่กว่า 70% ยังช่วยตนเองไม่ได้ อาคารร้านค้าที่เปิดให้บริการมีเพียง 40% เท่านั้น ที่เหลือยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพราะขาดเงินทุนหมุนเวียน ทำให้นักท่องเที่ยวและคนต่างพื้นที่ไม่เข้ามาเที่ยวยังหาดใหญ่ ร้านค้าในศูนย์การค้า ตลาดกิมหยง ที่เคยขายสินค้าได้วันละเป็นหมื่นบาท วันนี้เหลือเพียงหลักพันเท่านั้น
ชาวหาดใหญ่เรียกร้องถึงรัฐบาลผ่านสมาชิกวุฒิสภา ให้รัฐบาลช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน อย่าให้รอถึงการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง เช่น ค่าน้ำค่าไฟควรงดจัดเก็บอย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลอย่างน้อย 1 ปี ให้หาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นทุนในการฟื้นตัวของพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจ และการซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้
และกระทรวงพาณิชย์ควรจะมีคาราวานธงฟ้าขายสินค้าราคาถูกที่ชาวหาดใหญ่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำเป็นต้องซื้อ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน เตาแก๊ส เครื่องใช้ในครัวเรือนทุกชนิด และสินค้าอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพราะอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้พัดพาเอาข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนเสียหายจนหมดสิ้น หากมีการขายสินค้าที่จำเป็นในราคาถูก ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อีกทางหนึ่ง
วันนี้ถ้ารัฐบาลไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ไม่มีมาตรการใด ๆ ในการช่วยชาวหาดใหญ่ โดยทุกอย่างต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ เชื่อว่าจะเป็นการซ้ำเติมให้หาดใหญ่ต้องทรุดตัว และต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิม