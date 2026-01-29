ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ซาบีดา” ลุยสงขลา 3 เขต เร่งเครื่องโค้งสุดท้ายให้พรรคภูมิใจไทย ชูนโยบายการศึกษา–ฮาลาล–ลดค่าฮัจญ์ อ้อนฐานเสียงชาวมุสลิม
วันนี้ (29 ม.ค.) บรรยากาศการเมืองในจังหวัดสงขลาทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พร้อมกันถึง 3 เขตเลือกตั้ง หวังโกยคะแนนช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันตัดสิน
ภารกิจเริ่มต้นในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ที่ตลาดสดสถานีรถไฟ อำเภอจะนะ นางสาวซาบีดา ลงพื้นที่ช่วย นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างเข้ามาทักทาย ขอถ่ายภาพ และส่งเสียงเชียร์ผู้สมัครอย่างต่อเนื่อง สะท้อนกระแสตอบรับของพื้นที่อย่างชัดเจน
จากนั้นเวลา 11.00 น. เดินหน้าต่อสู่ตลาดสดปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา พบปะประชาชนในเขต 6 เพื่ออ้อนขอคะแนนให้พรรคภูมิใจไทย และ นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ผู้สมัครในพื้นที่ ก่อนจะปิดภารกิจช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์เด็กเล็กมัสยิดบ้านหัวสะพานท่าไทร อำเภอบางกล่ำ ช่วย พ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ พร้อมมอบช่อดอกไม้และร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นกันเอง
โดยตลอดการลงพื้นที่พบปะประชาชนทั้ง 3 เขต นางสาวซาบีดา กล่าวตอกย้ำถึงนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย โดยย้ำประเด็นการศึกษาแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ลดภาระค่าใช้จ่ายแฝงของผู้ปกครอง พร้อมเชื่อมโยงการเรียนกับตลาดแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาเรียนจบแล้วตกงานอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกัน ยังกล่าวถึงการกลับมาของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบการลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้การเข้าถึงสิทธิ์เป็นธรรมและทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดฮาลาลระดับโลก ทั้งด้านอาหารและการแพทย์ฮาลาล ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มุ่งตอบโจทย์พื้นที่ชายแดนใต้โดยตรง
อีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องชาวมุสลิม คือความสำเร็จในการผลักดันให้ราคาฮัจญ์ลดลงไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมยกระดับคุณภาพการเดินทางและการดูแลผู้แสวงบุญ ซึ่งนางสาวซาบีดาระบุว่า พรรคภูมิใจไทยพิสูจน์แล้วว่าสามารถ “พูดแล้วทำ” ได้จริง
นอกจากนี้ นางสาวซาบีดา ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ซึ่งประสบปัญหาพื้นที่คับแคบและเพิ่งผ่านเหตุภัยพิบัติ ยืนยันว่าหากพรรคได้รับโอกาสเข้ามาทำงาน พร้อมผลักดันการขยายพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครบทั้ง 3 เขตของ “ซาบีดา” ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการช่วยผู้สมัครหาเสียงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนยุทธศาสตร์ของพรรคภูมิใจไทย ที่มุ่งเจาะฐานเสียงมุสลิมและชนบท ผ่านนโยบายที่จับต้องได้จริง คำถามที่น่าจับตาคือ กระแสตอบรับจากสนามเลือกตั้งสงขลา จะเพียงพอให้ภูมิใจไทย “ปักธง” ได้กี่เขต ในวันตัดสินที่กำลังจะมาถึง