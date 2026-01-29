ตรังพบการทำลายป้ายหาเสียงในหลายพื้นที่ ขณะที่การประชุมผู้นำย้ำต้องเป็นกลาง

ตรัง - จ.ตรัง พบมีการทำลายป้ายหาเสียงในหลายพื้นที่แล้ว ขณะที่ ป.ป.ช. กกต. และจังหวัด เรียกประชุมผู้นำชุมชน กำชับให้วางตัวเป็นกลาง ด้าน กกต.ยอมรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีกระแสการซื้อเสียงออกมามาก พร้อมตั้งรางวัลนำจับในการแจ้งเบาะแสกว่า 1 ล้านบาท
วันนี้ (29 ม.ค.) เข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. พบว่าการหาเสียงของผู้สมัครจากทั้ง 4 เขตเลือกตั้งในจังหวัดตรัง ซึ่งแต่ละเขตมีผู้สมัครเขตละ 7 คน จาก 7 พรรคการเมือง เป็นไปอย่างเข้มข้นดุเดือด โดยป้ายหาเสียงนอกจากจะถูกแรงลมพัดจนล้มเองตามธรรมชาติหลายจุดแล้ว ก็ยังพบมือดีแอบทำลายป้ายหาเสียงของคู่แข่งในหลายพื้นที่ด้วย
ขณะที่โรงแรมเรือรัษฎา สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ก็ได้เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง 1, 3, 4 ประกอบด้วย อำเภอเมือง, นาโยง, กันตัง, ย่านตาขาว, หาดสำราญ และ ปะเหลียน เพื่อเสวนาเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายปกครอง และความเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายบัณฑิต คณะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง และ นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วม
ทั้งนี้ หลังจากมีกระแสข่าวเรื่องการซื้อเสียงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 4 เขตของจังหวัดตรัง และมีผู้นำบางคนเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดทั้งนักการเมือง ฝ่ายสนับสนุน และผู้นำท้องที่ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ทาง กกต. โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนหาข่าว และชุดเคลื่อนที่เร็ว กำลังลงพื้นที่หาข่าวแล้ว โดยคาดว่าแต่ละเขตจะมีการใช้เงินในการซื้อเสียงประมาณ 100 ล้านบาท
ซึ่งทางจังหวัด ป.ป.ช. และ กกต. ได้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้นำชุมชน วางตัวเป็นกลางทางการเมือง อย่าใช้ตำแหน่งในการชี้นำประชาชน ให้คำนึงถึงกฎหมาย บทบาท หน้าที่ เกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ระมัดระวังในการกดไลค์ กดแชร์ การโพสต์ของผู้สมัครที่อาจส่อไม่เป็นกลาง พร้อมงัดกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด ทั้งตามมาตรา 4 กฎหมาย ปปช. และกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ก็ได้ออกหนังสือเวียนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย กำชับให้วางตัวเป็นกลาง
พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บอกว่า ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวเป็นกลาง ซื่อสัตย์ต่อตำแหน่ง รักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นราชสีห์ของแผ่นดิน หากพบใครมีพฤติการณ์ไม่สุจริต พร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ ทั้งที่มีคนร้องเรียน หรือเพียงบัตรสนเท่ห์แค่ใบเดียว หรือแม้ไม่มีคนร้อง แต่หากผู้บังคับบัญชารับทราบในพฤติการณ์ว่าไม่สุจริต ก็สามารถสอบเอาผิดได้ โดยมีโทษสูงสุดทั้งให้พักงาน และให้ออกจากตำแหน่ง พร้อมตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดชีวิต
ด้าน นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัดตรัง ยอมรับว่า การเลือกตั้งครั้งนี้แข่งขันสูงกว่าการเลือกตั้งปี 2566 และมีกระแสการซื้อเสียงออกมามาก แม้ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาอย่างเป็นทางการ แต่ทาง กกต.ได้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธร กองปราบปราบ ตำรวจสันติบาล จัดชุดสืบสวนหาข่าว และชุดเคลื่อนที่เร็วในการลงพื้นที่หาข่าว พร้อมตั้งรางวัลนำจับในการแจ้งเบาะแส 1 ล้านบาท
โดยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1444 ซึ่งทาง กกต.จะเก็บข้อมูลผู้ร้องไว้เป็นความลับ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยผู้แจ้ง หรือหากไม่สบายใจก็จะมีการคุ้มครองพยาน เพื่อรับประกันความปลอดภัยด้วย นอกจากนั้นในขณะนี้ยังพบการทำลายป้ายหาเสียงในบางพื้นที่แล้วด้วย แต่ทางผู้เสียหายต้องไปแจ้งความกับทางตำรวจในการสืบสวนหาผู้กระทำผิด ไม่ได้แจ้งที่ กกต.