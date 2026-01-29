เริ่มแล้ว! ฤดูจับจักจั่นเบตง ชาวบ้านแห่จับขายสร้างรายได้เสริม

ยะลา - ฤดูจับจักจั่นเบตงมาถึงแล้ว เด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่แห่จับขายตัวละ 2 บาท สร้างรายได้ในช่วงนี้ ขณะที่บางรายนำไปทำเมนูเด็ดจักจั่นทอดกรอบหยอดซอสโรยพริกไทยสุดอร่อย
วันนี้ (29 ม.ค.) บรรยากาศยามค่ำคืนตามท้องถนนสองข้างทางในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ในช่วงนี้จะพบเห็นประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เดินถือไฟฉายส่องสว่าง ถุงพลาสติก ขวดน้ำเปล่า แห่ออกมาจับจักจั่นที่เกาะตามเสาไฟฟ้าหรือพุ่มไม้ที่มีแสงไฟตกแต่งยามค่ำคืนจำนวนมาก บางคนก็จะขี่รถไปตามท้องถนนคอยจับจักจั่นที่บินตกลงมาบนพื้นถนน บางคนก็จะใช้แสงไฟนีออนสีม่วงมาล่อจักจั่นให้มาเล่นไฟ และเลือกจับเฉพาะจักจั่นที่มีตัวสีดำ ท้องสีส้ม ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีเนื้อมีความมันกว่าจักจั่นสายพันธุ์อื่น ๆ
โดยจะนำจักจั่นที่จับได้ไปขายตัวละ 2 บาท มีทั้งโพสต์ขายในเฟซบุ๊ก หรือส่งขายตามร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่และต่างพื้นที่ แต่ก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ชื่นชอบเมนูจักจั่นเป็นอย่างมาก อดใจไม่ไหว จนต้องออกมาขี่รถหาซื้อตามท้องถนนที่มีคนจับ จึงทำให้เด็กๆ พี่น้องประชาชนที่ออกมาจับจักจั่นขายมีรายได้ต่อคืนหลายร้อยบาท ซึ่งถือเป็นรายได้เสริมในช่วงนี้
สำหรับจักจั่นนั้นมีหลายชนิด แต่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทอด คั่ว หมก ยำ แกง และนำมาทำเมี่ยง กินกับข้าวและกับแกล้ม ส่วนขั้นตอนการนำไปปรุงอาหาร ก่อนอื่นต้องเด็ดปีกเด็ดขาออกแล้วนำไปล้างน้ำสะอาด ประมาณ 2 -3 รอบ แล้วสามารถนำไปทำเมนูจั๊กจั่นได้ตามความชอบ แต่เมนูที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเบตงชื่นชอบมากที่สุด คือ จักจั่นทอดกรอบหยอดซอส โรยพริกไทย ถือเป็นเมนูเด็ดหากินยาก เนื่องจากจักจั่นเดี๋ยวนี้จะออกมา 2 ปี ครั้ง จึงทำให้เมนูจักจั่น หาทานได้ยากมากขึ้นวันจากการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อม