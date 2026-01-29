“พิพัฒน์” ปราศรัยเวทีพังงา ประกาศเดินหน้าสนามบินอันดามัน-สะพานเกาะคอเขา

พังงา – “พิพัฒน์” ควง “ศุภชัย” เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ พังงา ประกาศเดินสนามบินอันดามัน และสะพานเกาะคอเขาแน่นอน หากภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล พร้อมชู “อนุทิน” เทิดทูนสถาบันฯ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นายชลัฐ รัชกิจประการ และ น.ส.พัทธนันท์ สมใจ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีปราศรัย ช่วย นายอรรถพล ไตรศรี หรือโกชัย แชมป์เก่า สส.พังงา เขต 1 และ นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ แชมป์เก่า ผู้สมัคร สส.พังงา เขต 2 เมื่อเย็นวันที่ 28 ม.ค.69 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีประชาชนจากทุกอำเภอเดินทางเข้ามาร่วมฟังการปราศัยเป็นจำนวนมาก
นายศุภชัย ใจสมุทร กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองปัจจุบันแบ่งขั้วชัดเจน ระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคสมัยใหม่ จึงขอให้ประชาชนตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล ไม่เลือกตามอารมณ์ ความชอบส่วนตัว หรือ ความเคยชิน โดยต้องเลือกพรรคที่สามารถยืนอยู่ในโลกปัจจุบันและแก้ปัญหาประเทศได้ ท่ามกลางความท้าทาย ทั้งด้านความมั่นคง ยาเสพติด อาชญากรรมสีเทา–สีดำ กาสิโน และปัญหาเศรษฐกิจ พรรคภูมิใจไทย มีทีมบริหารประเทศที่พร้อม และมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ผ่านมาได้แสดงศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของชาติ พร้อมขอให้ประชาชนเลือกทั้ง สส.เขต และบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เบอร์ 37 ให้เป็นคะแนนเดียวกัน เพื่อให้พรรคมีพลังเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลและแก้ปัญหาให้ประชาชน
และได้ปิดท้ายว่า นายอนุทินได้เคยเขียนบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ด้วยความสามารถทุกสิ่งที่มีอยู่ จะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์จักรีตลอดชีวิต และทำประโยชน์ให้กับประชาชนไทยทุกวัน
ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า ตนเป็นคนสงขลา อ.หาดใหญ่ เป็นคนใต้ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทวงคืนสิ่งที่พวกเราเสียโอกาสไปในรอบ 30 ปี ให้ จ.พังงา มีความเจริญเช่นเดียวกับภาคกลาง อาทิ ไฟส่องสว่าง ถนน 4 เลน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินโครงการสนามบินอันดามัน และ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในงบประมาณปี 2570 ที่ได้ดำเนินการผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้ว และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากเลือกเบอร์ 37
“สนามบินอันดามันได้รับการยืนยันที่ชัดเจนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะเกิดขึ้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้กำลังทำการสำรวจ และเจรจากับชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่ให้ย้ายออก เพราะจะใช้พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยสนามบินอันดามัน จะเป็นสนามบินที่สอง ต่อจากสนามบินภูเก็ต ที่ปัจจุบันมีความแออัด ทางกระทรวงคมนาคมหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เรียบร้อยแล้วว่า จะเดินหน้าโครงการนี้แน่นอน
โดยเกาะคอเขา จะเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวของ จ.พังงา เป็นการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก ที่ตนได้ทำการศึกษาในขณะที่ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวฯ ที่ได้หารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมาลงทุนที่เกาะคอเขา โดยได้ขอให้ประชาชนที่มีที่ดินอยู่บนเกาะคอเขาอย่าเพิ่งรีบขาย แต่หากมีการตอกเสาเข็มต้นแรกบนฝั่งเมื่อไหร่ เชื่อมั่นว่าราคาที่ดินจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน
ขณะที่นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ ผู้สมัครเขต2เบอร์3 และนายอรรถพล ไตรศรี ผู้สมัครเขต1 เบอร์5 ต่างขึ้นเวทีบอกเล่าถึงผลงานเด่นๆที่ทำมาแล้วในระหว่างเป็น สส.กว่า 2 ปี พร้อมกับความพร้อมในการสานงานต่อ ก่องานใหม่ ท่ามกลางเสียงตอบรับจากกองเชียร์อย่างล้นหลาม