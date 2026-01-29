คึกคัก กระบี่จัดงานเทศกาลอาหาร ดึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมออกบูธ

กระบี่ - พาณิชย์ จ.กระบี่ จัดงานเทศกาลอาหาร ดึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมออกบูธ 100 ร้านค้า นักท่องเที่ยวไทย เทศ แห่ชิม คึกคัก จัด 28 ม.ค - 1 ก.พ.
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลอาหารปลอดภัย Krabi Food Festival” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่บริเวณลานประติมากรรมปูดำ ริมเขื่อนปากน้ำหน้าเมืองกระบี่ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมออกบูธ 100 ร้านค้า ล้วนเป็นอาหารที่มีความโดเด่นและเป็นที่นิยมของชาวจังหวัดกระบี่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เลือกซื้ออาหารทานกันอย่างอร่อย
นางขนิษฐา มุณีแนม พาณิชย์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยดำเนินการ จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุน เพิ่มช่องทางการตลาด และเสริมสร้างความสามารถด้านการค้า แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สินค้าอาหาร อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นนาทีทอง กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน งานเริ่มเวลา 15.00 – 23.00 นาฬิกา
ด้านนายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และมีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นถิ่น และสินค้าอัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว จังหวัดกระบี่เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ในระยะยาวของการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการภายในจังหวัด จึงได้บูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัด จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อขยายช่องทางการค้าและกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด
ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่ ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ซื้ออาหารรับประทานกันในราคาที่จับต้องได้ และสามารถเลือกซื้อตามใจชอบอาหารแต่ละเมนูที่หารับประทานไม่ได้บ่อยนัก งานเทศกาลอาหารปลอดภัยจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดกระบี่ เป็นการเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทุกคน