คึกคักเวทีปราศรัยภูมิใจไทย ที่ภูเก็ต ชูเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพิ่มรายได้ แบ่งส่วนหนึ่งให้ภูเก็ตไว้แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “ศุภจี-พิพัฒน์” นำทีมภูมิใจไทยเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ภูเก็ต ชูเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมกับพังงา-กระบี่ ให้เป็นริเวียร่าอันดามัน เพิ่มรายได้ แบ่งส่วนหนึ่งไว้ที่ภูเก็ต ใช้แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ
เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (28 มี.ค.69) ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต พรรคภูมิใจไทย ได้จัดเวทีปราศรัยใหญ่ ที่ จ.ภูเก็ต ช่วยผู้สมัครทั้ง 3 เขต หาเสียง โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แม่ทัพใหญ่ภาคใต้ของพรรภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ มาร่วมปราศรัย มีการแนะตัวผู้สมัครทั้ง 3 เขต ซึ่งประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ หมายเลข 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 นายณษกร กี่สิ้น หมายเลข 3 และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายวิวัฒน์ จินดาพล หมายเลข 4 ท่ามกลางประชาชนชาวภูเก็ตที่มารับฟังการปราศรัยอย่างแน่น
โดยแกนนำได้สลับกันขึ้นเวทีปราศรัยที่ถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทย และปัญหาของภูเก็ต ที่จะได้รับการแก้ไขหากภูมิใจไทยได้จัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหารถติด ปัญหาขยะ เป็นต้น แต่ที่เป็นไฮไลน์ของการปราศรัยในคืนนี้ คือ การปรากฎตัวของ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย มาในชุดผ้าปาเต๊ะแบรนด์ Yayee ซึ่งเป็นแบรนด์พื้นเมืองของภูเก็ต ขึ้นเวทีปราศรัย ประชาชนหลายพันคนที่นั่งฟังการปราศรัยได้พร้อมใจทำทะเลดาวและส่งเสียงต้อนรับกึกก้อง
นางศุภจี สุธรรมพันธ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย กล่าวในการปราศรัยบางช่วงบางตอนว่า ดีใจที่ได้มาภูเก็ตอีกในวันนี้ ซึ่งตัวเองมาภูเก็ตบ่อยๆ แต่วันนี้มาให้อีกรูปแบบหนึ่ง มารับฟังปัญหาของชาวภูเก็ต ซึ่งเท่าที่ได้รับฟังว่าทราบว่าภูเก็ตประสบปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาการกระจายรายได้ และโดยเฉพาะปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก เราพรรคภูมิใจไทยจะเร่งรัดโครงการอุโมงค์กระทู้-ป่าตอง ได้เริ่มต้นสักที เพื่อแก้ปัญหาการจราจรได้ในระดับหนึ่ง และอีกจุดที่อยากจะเข้าไปเร่งคือ ปัญหาคอขวดของถนนเทพกษัตริย์ตรีตรงช่วงอนุสาวรีย์-เกาะแก้ว จุดนี้จะทำเป็นสะพานข้ามเพื่อลดปัญหาคอขวดทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น
ปัญหาน้ำประปาที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ ซึ่งจุดนี้จะต้องเข้ามาดูแลรวมไปถึงปัญหาขยะที่กำลังรุมเร้าภูเก็ตอยู่ในขณะนี้ เพราะเตาเผาที่มีไม่สามารถรองรับขยะได้ทั้งหมด ทำให้มีขยะตกค้างจำนวนมาก พรรคภูมิใจไทยมีวิธีแก้ปัญหาให้ภูเก็ต ด้วยการยกระดับภูเก็ตขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้น โดยทำให้ภูเก็ตมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเก็บงบประมาณบางส่วนไว้ที่ภูเก็ตโดยไม่ต้องส่งไปส่วนกลางทั้งหมด เพื่อนำรายได้ในส่วนที่เก็บไว้มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูเก็ต ถ้าคนภูเก็ตอยากที่จะยกระดับให้ภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต
นางศุภจี ยังกล่าวถึงการทำภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ด้วยการเพิ่มรายได้ให้กับภูเก็ต ซึ่งสามารถทำได้เพราะภูเก็ตเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับ World-Class Destination ซึ่งภูเก็ตอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ซึ่งเราต้องเชื่อมอันดามัน กับพังงาและกระบี่ให้กลายเป็นริเวียร่าของอันดามัน (โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก) หรือ (โครงการอันดามันริเวียร่า)
โดยให้ภูเก็ตเป็นสมาร์ทซิตี้ เป็นเมือง MICE ระดับโลก ส่วนกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพราะกระบี่มีน้ำพุร้อนเค็ม ที่คลองท่อม แห่งเดียวในประเทศไทย ส่วนจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเมืองโลว์คาร์บอนโดยการเชื่อมทั้ง 3 จังหวัดเข้าด้วยกัน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแบบเชื่อมโยง 3 จังหวัด กระจายจากภูเก็ตไปยังพังงาและกระบี่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ยาวขึ้น รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้อันดามันและภูเก็ตแข็งแรง
และอีกเรื่องที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในภูเก็ต คือ สถานที่จัดงานระดับโลก แต่ภูเก็ตไม่มีหอประชุม หรือ ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับคนได้จำนวนมากๆ ทำให้เสียโอกาสในตลาด MICE มากภูเก็ตควรจะมีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับงานใหญ่ระดับโลก ที่เกิดขึ้นหลายๆ งานในแต่ละปี ถ้าภูเก็ตมีสถานที่รองรับคนจำนวนมากได้ คนก็จะเข้ามา เงินก็จะไหลเข้าภูเก็ต
นางศุภจี ยังกล่าวถึงอีกหนึ่งปัญหาของภูเก็ต ธุรกิจที่ต่างชาติเข้ามาแย่งงานคนไทยทำ ซึ่งตนอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ เราได้จับมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในการกวาดล้างนอร์มินี ซึ่งเราต้องดูว่า จะจัดการกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายในภูเก็ตอย่างไร เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทำงานได้อย่างเต็มไม้เต็มมือ เพราะทำแบบนี้แล้ว จะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วย ซึ่งเรื่องปากท้องและเรื่องรายได้ ขอเอา “โครงการคนละครึ่ง พลัส” มาให้อีกสักรอบจะได้หรือไม่ รวมไปถึงการช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อย เรื่องหนี้สิน โครงการที่จะหาทุนใหม่เข้ามาเสริมเพื่อให้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ การลดหนี้ทางพรรคมีความตั้งใจที่จะทำ
ภูเก็ต คือไข่มุกเม็ดงามของอันดามันและประเทศไทย ขอโอกาสพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 3 เขต ที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวภูเก็ตเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนชาวภูเก็ตในการบอกกล่าวถึงปัญหาไปสู่รัฐบาล ถ้าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสได้กลับมาเป็นรัฐบาลซึ่งการที่พรรคจะกลับมาเป็นรัฐบาลนั้น ก็จะต้องขอความกรุณาจากพี่น้องประชาชนช่วยเลือกพรรคภูมิใจไทย เบอร์ 37 และผู้สมัครของพรรคทั้ง 3 เขต