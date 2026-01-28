สว.สายทหาร ร้องแม่ทัพภาค 4 สอบปมเบี้ยวเบี้ยเลี้ยง-จำกัดน้ำมันทหารพราน หวั่นกระทบไฟใต้

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - สว.สายทหาร ร้องแม่ทัพภาค 4 ตรวจสอบการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงทหารพราน และจำกัดน้ำมัน จนไม่มีการลาดตระเวนจริงหรือไม่ หวั่นกระทบความไม่สงบในพื้นที่
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล วุฒิสมาชิก คณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ ในฐานะโฆษก และเลขานุการกรรมาธิการทหารฯ เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากกองร้อยทหารพราน จำนวน 60 นาย ในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า พวกของตนถูกหักเบี้ยเลี้ยง รวมทั้งค่าประกอบเลี้ยงวันละ 240 บาท โดยที่ไม่ทราบเหตุผลในการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงแต่อย่างใด พวกตนทั้งกองร้อยได้รับเพียงเงินเดือนกับเบี้ยเสี่ยงภัย ซึ่งสำหรับเบี้ยเสี่ยงภัยที่ได้รับเดือนละ 2,500 บาท สร้างความเดือดร้อน เพราะเงินที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ รวมทั้งไม่มีการชี้แจงจากผู้บังคับบัญชาในการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงว่ามาจากสาเหตุใด
และทหารพรานกลุ่มนี้ยังได้ให้รายละเอียดต่อไปว่า นอกจากไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงแล้วมีการจำกัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ไม่มีการลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบตามวงรอบ สาเหตุที่แนวร่วมบีอาร์เอ็นมีการก่อเหตุน้อยลง เป็นเพราะทหารไม่มีการลาดตระเวน ทำให้แนวร่วมบีอาร์เอ็นไม่มีเป้าหมายในการวางระเบิดแสวงเครื่องและซุ่มยิง ไม่ได้เกิดจากแนวร่วมบีอาร์เอ็นหยุดก่อเหตุร้ายรายวันแต่อย่างใด
นายไชยยงค์ กล่าวว่า นอกจากได้รับการร้องเรียนจากทหารพรานในพื้นที่ของสามจังหวัดแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จังหวัด แจ้งให้ทราบว่า เงินค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ในที่ตั้ง วันละ 25 บาท และ 30 บาท ยังไม่มีการจ่าย เช่นเดียวกับที่ไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท ให้แก่ทหารพราน รวมทั้งยังได้รับข้อมูลจาก "หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่" ว่างบประมาณในการสนับสนุนงานส่วนหลังของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งเป็นงานมวลชนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ก็ถูกตัดจนทำให้งานมวลชนหยุดชะงักไปด้วย
นายไชยยงค์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในพื้นที่มีกรมทหารพราน 9 กรม เบี้ยเลี้ยงทหารพราน กรมละ 5 แสนบาท ถ้าไม่มีการจ่ายให้ทหารพรานทั้ง 9 กรม ที่เป็นเงินรวม 4 ล้าน 5 แสนบาท แล้วเงินดังกล่าวไปอยู่ที่ไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับขวัญกำลังใจ และค่าครองชีพของทหารชั้นผู้น้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ "กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ พล.ท.นรธิป โพยนอก" แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ต้องอธิบายถึงการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ทหารพราน ว่ามาจากสาเหตุอะไร เบิกจ่ายไม่ทัน งบประมาณมีปัญหา หรือมีความเข้าใจผิดจากกำลังพลในพื้นที่ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่มีผู้ร้องเรียนมา ขอให้แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจสอบโดยด่วน เพราะหากเป็นเรื่องจริง เป็นความเสียหายของกองทัพ และประเทศชาติ โดยเฉพาะถ้าทหารชั้นผู้น้อยขาดขวัญกำลังใจ จะทำให้สถานการณ์ของไฟใต้รุนแรงขึ้น