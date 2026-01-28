“พิพัฒน์” แม่ทัพภาคใต้ ภูมิใจไทย เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงอย่างเข้มข้น เขต2 พังงา

พังงา – “พิพัฒน์” แม่ทัพภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย เดินหน้าลงพื้นที่ ช่วยผู้สมัครเขต 2 พังงา “ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์” เบอร์ 3 หาเสียงในพื้นที่กะตั่วป่า ชู คนละครึ่ง พลัส การท่องเที่ยว สินค้าเกษตราคาดี
วันนี้ ( 28 ม.ค.69) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ผู้ดูแลพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงอย่างเข้มข้น ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา พรรคภูมิใจไทย นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ ผู้สมัคร สส.หมายเลข 3 เขต 2 โดยทางคณะได้ขึ้นรถหาเสียงไปในตลาดสด บขส.ตะกั่วป่า พร้อมได้ลงพบปะประชาชนและแม่ค้า พ่อค้า ในตลาดสด
หลังจากนั้นได้ขึ้นรถแห่ไปตามตลาดย่านอำเภอตะกั่วป่า นโยบายของพรรค เช่น คนละครึ่งพลัส ที่จะดำเนินการต่อ หากพรรคเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ตาม พูดแล้วทำ พลัส" มั่นใจปักธงพื้นที่ภาคใต้ได้ตามเป้า เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง และดันราคาสินค้าเกษตร หนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและเมืองท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันพัฒนาเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมขอเสียงพี่น้องประชาชนในเขต 2 ให้ช่วยลงคะแนนทั้งพรรคเบอร์ 37 และและผู้สมัคร สส.หมายเลข 3 เขต 2
สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนออกมาต้อนรับ ทักทาย และให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยเป็นจำนวนมาก